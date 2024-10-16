Владимир Зеленский ответил, когда закончится война

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Выступая в Верховной Раде 16 октября Президент Украины Владимир Зеленский представил План победы. Лидер страны назвал условие, при котором война завершится в следующем году.

Об этом Владимир Зеленский заявил в среду, 16 октября.

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Как сказал в выступлении в Верховной Раде Владимир Зеленский, если партнеры поддержат План победы — Украина может завершить войну не позже следующего года.

План победы предусматривает усиление Украины и открывает путь к проведению второго саммита мира.

Также Президент Украины отметил, что партнеры часто говорят о "переговорах", но реже о "справедливости".

По словам Зеленского, ни один российский ультиматум не будет иметь значения для Украины.

Выступление Владимира Зеленского в Раде. Фото: Офис Президента

Напомним, во время выступления в Верховной Раде 16 октября Владимир Зеленский озвучил Первый пункт Плана — это приглашение в НАТО сейчас. Зеленский подчеркнул, что от партнеров требуется решительность.

Также Новини.LIVE писали, что президента Украины Владимира Зеленского пригласил на саммит ЕС глава Европейского совета Шарль Мишель. Мероприятие запланировано на 17 октября.