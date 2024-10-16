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Стефанчук показал документ Плана победы Зеленского — видео

16 октября 2024 15:06
Евгения Брюховецкая - редактор
План победы Украины - Верховная Рада поддержала документ
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: пресс-служба Рады
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Владимир Зеленский в среду, 16 октября, выступил в Верховной Раде и представил План победы Украины. Парламент единогласно и полностью поддержал его.

Об этом заявил глава Совета Руслан Стефанчук во время сегодняшнего заседания.

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По словам Стефанчука, после выступления Зеленский вместе с народными депутатами провели около двух часов "за закрытыми дверями". Там они обсуждали ключевые аспекты Плана победы.

Кроме того, глава парламента показал сам документ.

Напомним, первым пунктом Плана победы является приглашение Украины в НАТО. Зеленский подчеркнул, что от иностранных партнеров необходима решительность.

Также президент страны назвал условие, при котором война завершится в следующем году.

Владимир Зеленский Верховная Рада Руслан Стефанчук война в Украине парламент План победы Украины

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