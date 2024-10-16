План победы Украины - Верховная Рада поддержала документ

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: пресс-служба Рады

Президент Владимир Зеленский в среду, 16 октября, выступил в Верховной Раде и представил План победы Украины. Парламент единогласно и полностью поддержал его.

Об этом заявил глава Совета Руслан Стефанчук во время сегодняшнего заседания.

Читайте также:

План победы Украины

По словам Стефанчука, после выступления Зеленский вместе с народными депутатами провели около двух часов "за закрытыми дверями". Там они обсуждали ключевые аспекты Плана победы.

Кроме того, глава парламента показал сам документ.

Напомним, первым пунктом Плана победы является приглашение Украины в НАТО. Зеленский подчеркнул, что от иностранных партнеров необходима решительность.

Также президент страны назвал условие, при котором война завершится в следующем году.