Сталося 165 зіткнень — яка ситуація на напрямках фронту

Сталося 165 зіткнень — яка ситуація на напрямках фронту

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 11:16
У Генштабі ЗСУ повідомили, яка наразі ситуація на усіх напрямках фронту
Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалася 1305-та доба широкомасштабної агресії Росії проти України. Загалом протягом доби сталося 165 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують атаки, а Сили оборони героїчно протистоять ворогу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у суботу, 20 вересня.

Читайте також:

Яка ситуація на напрямках фронту

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом минулої доби сталося девʼять боєзіткнень. Окупанти завдали девʼять авіаційних ударів та здійснив 146 обстрілів. 

Ситуація на Північно-Слобожанському напрямку 20 вересня
Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському ворог пʼять разів штурмував позиції ЗСУ біля населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 20 вересня
Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському напрямку сталося три атаки окупантів протягом доби. Бійці ЗСУ відбивали штурмові дії ворога в районах Степової Новоселівки та Піщаного.

Ситуація на Купʼянському напрямку 20 вересня
Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському противник атакував 15 разів. Окупанти намагалися просунутися біля населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік Ставків, Новоселівки, Середнього.

Ситуація на Лиманському напрямку 20 вересня
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському в районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Дронівки загарбники девʼять разів атакували позиції українських воїнів.

Ситуація на Сіверському напрямку 20 вересня
Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку сталося три бойових зіткнення. Окупанти атакували в районі Ступочок.

Ситуація на Краматорському напрямку 20 вересня
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому противник здійснив 19 атак у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки, а також у бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля та Степанівки.

Ситуація на Торецькому напрямку 20 вересня
Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському українські бійці зупинили 50 штурмових та наступальних дій окупантів.

Ситуація на Покровському напрямку 20 вересня
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку окупанти 33 рази атакували позиції України.

Ситуація на Новопавлівському напрямку 20 вересня
Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському окупанти не проводили наступальних дій.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 20 вересня
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському окупанти двічі наступали у районі Камʼянського та у бік Степногірська.

Ситуація на Оріхівському напрямку 20 вересня
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку окупанти двічі хотіли наблизитися до позицій ЗСУ у напрямку Антонівського мосту, але безуспішно.

Ситуація на Придніпровському напрямку 20 вересня
Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника.

Втрати окупантів

Протягом минулої доби втрати окупантів склали 1070 осіб. Крім того, бійці ЗСУ знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, 365 БпЛА, 124 одиниці автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему.

null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко пояснив, чому окупанти намагаються тиснути на Запоріжжя.

А керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко назвав, скільки регіонів Росії відчувають нестачу пального завдяки успішним атакам на НПЗ.

війна ЗСУ Україна окупанти Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
