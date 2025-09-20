У Генштабі ЗСУ повідомили, яка наразі ситуація на усіх напрямках фронту

Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалася 1305-та доба широкомасштабної агресії Росії проти України. Загалом протягом доби сталося 165 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують атаки, а Сили оборони героїчно протистоять ворогу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у суботу, 20 вересня.

Яка ситуація на напрямках фронту

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом минулої доби сталося девʼять боєзіткнень. Окупанти завдали девʼять авіаційних ударів та здійснив 146 обстрілів.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському ворог пʼять разів штурмував позиції ЗСУ біля населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському напрямку сталося три атаки окупантів протягом доби. Бійці ЗСУ відбивали штурмові дії ворога в районах Степової Новоселівки та Піщаного.

Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському противник атакував 15 разів. Окупанти намагалися просунутися біля населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік Ставків, Новоселівки, Середнього.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському в районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Дронівки загарбники девʼять разів атакували позиції українських воїнів.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку сталося три бойових зіткнення. Окупанти атакували в районі Ступочок.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому противник здійснив 19 атак у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки, а також у бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля та Степанівки.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському українські бійці зупинили 50 штурмових та наступальних дій окупантів.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку окупанти 33 рази атакували позиції України.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському окупанти не проводили наступальних дій.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському окупанти двічі наступали у районі Камʼянського та у бік Степногірська.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку окупанти двічі хотіли наблизитися до позицій ЗСУ у напрямку Антонівського мосту, але безуспішно.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника.

Втрати окупантів

Протягом минулої доби втрати окупантів склали 1070 осіб. Крім того, бійці ЗСУ знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, 365 БпЛА, 124 одиниці автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

