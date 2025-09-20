У Генштабі ЗСУ повідомили, яка наразі ситуація на усіх напрямках фронту

Сталося 165 зіткнень — яка ситуація на напрямках фронту
Розпочалася 1305-та доба широкомасштабної агресії Росії проти України. Загалом протягом доби сталося 165 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують атаки, а Сили оборони героїчно протистоять ворогу.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у суботу, 20 вересня.
Яка ситуація на напрямках фронту
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом минулої доби сталося девʼять боєзіткнень. Окупанти завдали девʼять авіаційних ударів та здійснив 146 обстрілів.
На Південно-Слобожанському ворог пʼять разів штурмував позиції ЗСУ біля населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного.
На Купʼянському напрямку сталося три атаки окупантів протягом доби. Бійці ЗСУ відбивали штурмові дії ворога в районах Степової Новоселівки та Піщаного.
На Лиманському противник атакував 15 разів. Окупанти намагалися просунутися біля населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік Ставків, Новоселівки, Середнього.
На Сіверському в районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Дронівки загарбники девʼять разів атакували позиції українських воїнів.
На Краматорському напрямку сталося три бойових зіткнення. Окупанти атакували в районі Ступочок.
На Торецькому противник здійснив 19 атак у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки, а також у бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля та Степанівки.
На Покровському українські бійці зупинили 50 штурмових та наступальних дій окупантів.
На Новопавлівському напрямку окупанти 33 рази атакували позиції України.
На Гуляйпільському окупанти не проводили наступальних дій.
На Оріхівському окупанти двічі наступали у районі Камʼянського та у бік Степногірська.
На Придніпровському напрямку окупанти двічі хотіли наблизитися до позицій ЗСУ у напрямку Антонівського мосту, але безуспішно.
На Волинському та Поліському не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника.
Втрати окупантів
Протягом минулої доби втрати окупантів склали 1070 осіб. Крім того, бійці ЗСУ знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, 365 БпЛА, 124 одиниці автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему.
