В Генштабе ВСУ сообщили, какая ситуация сейчас на всех направлениях фронта

Произошло 165 столкновений — ситуация на направлениях фронта
Начались 1305-е сутки широкомасштабной агрессии России против Украины. Всего в течение суток произошло 165 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают атаки, а Силы обороны героически противостоят врагу.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в субботу, 20 сентября.
Какая ситуация на направлениях фронта
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боестолкновений. Оккупанты нанесли девять авиационных ударов и совершили 146 обстрелов.
На Южно-Слобожанском враг пять раз штурмовал позиции ВСУ возле населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в направлении Отрадного.
На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов в течение суток. Бойцы ВСУ отражали штурмовые действия врага в районах Степной Новоселовки и Песчаного.
На Лиманском противник атаковал 15 раз. Оккупанты пытались продвинуться возле населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское, Заречное и в сторону Ставков, Новоселовки, Среднего.
На Северском в районах Ямполя, Серебрянки, Северска, Выемки и Дроновки захватчики девять раз атаковали позиции украинских воинов.
На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения. Оккупанты атаковали в районе Ступочек.
На Торецком противник совершил 19 атак в районах Торецка, Щербиновки, Полтавки, а также в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Иванополья и Степановки.
На Покровском украинские бойцы остановили 50 штурмовых и наступательных действий оккупантов.
На Новопавловском направлении оккупанты 33 раза атаковали позиции Украины.
На Гуляйпольском оккупанты не проводили наступательных действий.
На Ореховском оккупанты дважды наступали в районе Каменского и в сторону Степногорска.
На Приднепровском направлении оккупанты дважды хотели приблизиться к позициям ВСУ в направлении Антоновского моста, но безуспешно.
На Волынском и Полесском не обнаружено признаков формирования наступательных группировок противника.
Потери оккупантов
За прошедшие сутки потери оккупантов составили 1070 человек. Кроме того, бойцы ВСУ обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 31 артиллерийскую систему, 365 БпЛА, 124 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему.
