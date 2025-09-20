Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Произошло 165 столкновений — ситуация на направлениях фронта

Произошло 165 столкновений — ситуация на направлениях фронта

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 11:16
В Генштабе ВСУ сообщили, какая ситуация сейчас на всех направлениях фронта
Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Начались 1305-е сутки широкомасштабной агрессии России против Украины. Всего в течение суток произошло 165 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают атаки, а Силы обороны героически противостоят врагу.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в субботу, 20 сентября.

Реклама
Читайте также:

Какая ситуация на направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боестолкновений. Оккупанты нанесли девять авиационных ударов и совершили 146 обстрелов.

Ситуація на Північно-Слобожанському напрямку 20 вересня
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском враг пять раз штурмовал позиции ВСУ возле населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в направлении Отрадного.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 20 вересня
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов в течение суток. Бойцы ВСУ отражали штурмовые действия врага в районах Степной Новоселовки и Песчаного.

Ситуація на Купʼянському напрямку 20 вересня
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском противник атаковал 15 раз. Оккупанты пытались продвинуться возле населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское, Заречное и в сторону Ставков, Новоселовки, Среднего.

Ситуація на Лиманському напрямку 20 вересня
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском в районах Ямполя, Серебрянки, Северска, Выемки и Дроновки захватчики девять раз атаковали позиции украинских воинов.

Ситуація на Сіверському напрямку 20 вересня
Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения. Оккупанты атаковали в районе Ступочек.

Ситуація на Краматорському напрямку 20 вересня
Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком противник совершил 19 атак в районах Торецка, Щербиновки, Полтавки, а также в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Иванополья и Степановки.

Ситуація на Торецькому напрямку 20 вересня
Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском украинские бойцы остановили 50 штурмовых и наступательных действий оккупантов.

Ситуація на Покровському напрямку 20 вересня
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении оккупанты 33 раза атаковали позиции Украины.

Ситуація на Новопавлівському напрямку 20 вересня
Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском оккупанты не проводили наступательных действий.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 20 вересня
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском оккупанты дважды наступали в районе Каменского и в сторону Степногорска.

Ситуація на Оріхівському напрямку 20 вересня
Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении оккупанты дважды хотели приблизиться к позициям ВСУ в направлении Антоновского моста, но безуспешно.

Ситуація на Придніпровському напрямку 20 вересня
Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском не обнаружено признаков формирования наступательных группировок противника.

Потери оккупантов

За прошедшие сутки потери оккупантов составили 1070 человек. Кроме того, бойцы ВСУ обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 31 артиллерийскую систему, 365 БпЛА, 124 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко объяснил, почему оккупанты пытаются давить на Запорожье.

А руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко назвал, сколько регионов России испытывают недостаток топлива благодаря успешным атакам на НПЗ.

война ВСУ Украина оккупанты Генштаб ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации