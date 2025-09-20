Видео
Главная Армия Планы оккупантов — эксперт о самых горячих точках на Запорожье

Планы оккупантов — эксперт о самых горячих точках на Запорожье

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 06:59
Васильевка, Орехов и Гуляй Поля — это три направления на Запорожье, на которые давят оккупанты РФ
Мобильная группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытаются очень активно давить на Запорожье. Главная цель - устроить там тотальную дестабилизацию и террор местного населения и ждать ослабления ВСУ.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

Читайте также:

Какие три основных направления атак оккупантов

По словам Андрющенко, Васильевка, Орехов и Гуляй Поля являются основными точками внимания армии россиян. Именно эти направления они просчитывают для потенциального наступления.

"Они фактически хотят перевести Запорожье в состояние Херсона и устроить тотальный террор гражданскому населению для того, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию. И они, в принципе, продвигаются там по одному участку", — отметил эксперт.

Однако он отметил и определенные обнадеживающие моменты, ведь Силы обороны и разведка и Силы беспилотных систем наносят агрессору мощные удары, раз за разом срывают их наступления.

"Однако в последние дни мы фиксируем очень стремительный рост количества военного состава оккупантов аж в Бердянске. И это там не новоконтрактники, которые там готовят, а это именно вот военные, которых туда переместили. Их держат ближе уже к линии фронта и надеются, что ситуация на Запорожье ухудшится и они смогут прорваться", — сказал Андрющенко.

Ранее сообщалось, что командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский заявил, что ситуация на Запорожском направлении пока стабилизирована. Но разведка фиксирует стремительное наращивание арсенала дронов и ракет оккупантов.

Напомним, оккупанты постоянно атакуют мирных жителей Запорожья. На днях враг дроном нанес удар по гражданскому автомобилю, из-за чего пострадали два человека.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
