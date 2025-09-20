Василівка, Орєхов і Гуляй Поля — це три напрямки на Запоріжжі, на які тиснуть окупанти РФ

Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються дуже активно тиснути на Запоріжжя. Головна мета — влаштувати там тотальну дестабілізацію і терор місцевого населення і чекати послаблення ЗСУ.

Про це в етері Ранок.LIVE заявив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко.

За словами Андрющенко, Василівка, Орєхов і Гуляй Поля є основними точками уваги армії росіян. Саме ці напрямки вони прораховують для потенційного наступу.

"Вони фактично хочуть перевести Запоріжжя в стан Херсону і влаштувати тотальний терор цивільному населенню для того, щоб максимально дестабілізувати ситуацію. І вони, в принципі, просуваються там по одній ділянці", — зазначив експерт.

Проте він відмітив і певні обнадійливі моменти, адже Сили оборони й розвідка і Сили безпілотних систем завдають агресору потужних ударів, що раз за разом зривають їх наступи.

"Проте останніми днями ми фіксуємо дуже стрімке зростання кількості військового складу окупантів аж в Бердянську. І це там не новоконтрактники, які там готують, а це саме от військові, яких туди перемістили. Їх тримають ближче вже до лінії фронту і сподіваються, що ситуація на Запоріжжі погіршиться і вони зможуть прорватись", — сказав Андрющенко.

Раніше повідомлялось, що командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський заявив, що ситуація на Запорізькому напрямку наразі стабілізована. Але розвідка фіксує стрімке нарощування арсеналу дронів і ракет окупантів.

Нагадаємо, окупанти постійно атакують мирних мешканців Запоріжжя. Днями ворог дроном завдав удару по цивільному автомобілю, через що постраждали двоє людей.