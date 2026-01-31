Скільки відсотків зброї виробляє Україна — експерт дав відповідь

Боєць ЗСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Зараз Україна забезпечує власним виробництвом близько 60% озброєння для Сил оборони, ще 40% доводиться імпортувати. Найбільш критичною залишається залежність від постачання авіації та пов'язаного з нею обладнання.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко.

За словами Федірко, авіаційна складова наразі не може бути повністю закрита внутрішнім виробництвом.

"Ми можемо говорити, що 60% озброєння та військової техніки, які застосовуються усіма Силами оборони та безпеки, виготовляються в Україні. 40% ми вимушені імпортувати. Це вся літакова техніка — винищувачі та бомбардувальники, а також обладнання, яке їм необхідно. Всі ці системи абсолютно ми, на жаль, зараз закуповуємо, в тому числі авіаційні бомби", — зазначив він.

Окрім авіаційного озброєння, Україна імпортує снаряди 155-го калібру, зенітно-ракетні комплекси, гаубиці, а також гусеничну техніку й броньовані машини.

Водночас Федірко наголосив, що роль українського оборонно-промислового комплексу суттєво зросла. За його словами, вже зараз близько 80% коштів із загального бюджету ЗСУ спрямовується саме на виробництво української зброї, що свідчить про поступове посилення оборонної самодостатності країни.

