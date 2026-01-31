Скільки відсотків зброї виробляє Україна — експерт дав відповідь

Стало відомо, скільки зброї Україна виробляє самостійно
Зараз Україна забезпечує власним виробництвом близько 60% озброєння для Сил оборони, ще 40% доводиться імпортувати. Найбільш критичною залишається залежність від постачання авіації та пов'язаного з нею обладнання.
Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко.
Україна продовжує імпортувати 40% озброєння
За словами Федірко, авіаційна складова наразі не може бути повністю закрита внутрішнім виробництвом.
"Ми можемо говорити, що 60% озброєння та військової техніки, які застосовуються усіма Силами оборони та безпеки, виготовляються в Україні. 40% ми вимушені імпортувати. Це вся літакова техніка — винищувачі та бомбардувальники, а також обладнання, яке їм необхідно. Всі ці системи абсолютно ми, на жаль, зараз закуповуємо, в тому числі авіаційні бомби", — зазначив він.
Окрім авіаційного озброєння, Україна імпортує снаряди 155-го калібру, зенітно-ракетні комплекси, гаубиці, а також гусеничну техніку й броньовані машини.
Водночас Федірко наголосив, що роль українського оборонно-промислового комплексу суттєво зросла. За його словами, вже зараз близько 80% коштів із загального бюджету ЗСУ спрямовується саме на виробництво української зброї, що свідчить про поступове посилення оборонної самодостатності країни.
Зазначимо, Ігор Федірко розповів, коли Україна зможе розпочати експорт власної зброї.
А також експерт проаналізував європейський ринок для українських оборонних компаній.
Читайте Новини.LIVE!