Головна Армія Стало відомо, скільки зброї Україна виробляє самостійно

Стало відомо, скільки зброї Україна виробляє самостійно

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 10:38
Скільки відсотків зброї виробляє Україна — експерт дав відповідь
Боєць ЗСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Зараз Україна забезпечує власним виробництвом близько 60% озброєння для Сил оборони, ще 40% доводиться імпортувати. Найбільш критичною залишається залежність від постачання авіації та пов'язаного з нею обладнання.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко.

Читайте також:

Україна продовжує імпортувати 40% озброєння

За словами Федірко, авіаційна складова наразі не може бути повністю закрита внутрішнім виробництвом.

"Ми можемо говорити, що 60% озброєння та військової техніки, які застосовуються усіма Силами оборони та безпеки, виготовляються в Україні. 40% ми вимушені імпортувати. Це вся літакова техніка — винищувачі та бомбардувальники, а також обладнання, яке їм необхідноВсі ці системи абсолютно ми, на жаль, зараз закуповуємо, в тому числі авіаційні бомби", — зазначив він.

Окрім авіаційного озброєння, Україна імпортує снаряди 155-го калібру, зенітно-ракетні комплекси, гаубиці, а також гусеничну техніку й броньовані машини.

Водночас Федірко наголосив, що роль українського оборонно-промислового комплексу суттєво зросла. За його словами, вже зараз близько 80% коштів із загального бюджету ЗСУ спрямовується саме на виробництво української зброї, що свідчить про поступове посилення оборонної самодостатності країни.

Зазначимо, Ігор Федірко розповів, коли Україна зможе розпочати експорт власної зброї.

А також експерт проаналізував європейський ринок для українських оборонних компаній.

зброя Україна імпорт авіація виробництво зброї
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
