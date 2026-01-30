Експорт української зброї можуть відкрити наприкінці літа

Cолдати випробовують наземні безпілотники в Запорізькій області у понеділок. Фото ілюстративне: AP

Виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко вважає, що Україна зможе відкрити експорт зброї, у кращому випадку, наприкінці літа 2026 року. Раніше очікувалося, що експорт української зброї відкриється до кінця 2025 року,

Про це Ігор Федірко розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Старт експорту української зброї

Ігор Федірко розповів, що затримка виникла через посадові зміни у Міноборони та РНБО. Реальний початок експорту зброї буде можливим, по суті, від моменту, коли будуть узгоджені всі відповідні документи.

"Це вже говорить про те, що є політична воля, є робочий механізм. Вже починається, принаймні, робота над виробництвом цього озброєння для експорту, але експорт — це не тільки безпосередньо експорт нашого озброєння. Ми говоримо також про спільні підприємства на території наших союзників, що, на мою думку, для нас, як для держави, мабуть, буде одним з найбільш цікавих механізмів співпраці безпосередньо з нашими союзниками", — зазначив Федірко.

Таким чином Україна забезпечуватиме власні виробництва, збільшить їх виробничі спроможності та підвищить капіталізацію наших підприємств. Тобто, країна отримує певні бенефіти, і в тому числі – і наші союзники, додав Федірко.

Нагадаємо, що у 2025 році оборонний сектор Європисклдається з 27 окремих національних ринків. Про це повідомив консультант із питань європейського оборонного ринку, асоційований дослідник IISS Тім Лоресон.

Раніше ми також інформували, що ЄС входить у вирішальний етап оборонних рішень. Європейська програма оборонної промисловості (EDIP) має об’єднати зусилля ЄС і України.