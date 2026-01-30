Видео
Главная Армия Эксперт спрогнозировал, когда Украина откроет экспорт оружия

Эксперт спрогнозировал, когда Украина откроет экспорт оружия

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 19:19
Экспорт украинского оружия могут открыть в конце лета
Cолдаты испытывают наземные беспилотники в Запорожской области. Фото иллюстративное: AP

Исполнительный директор Украинского Совета Оружейников Игорь Федирко считает, что Украина сможет открыть экспорт оружия, в лучшем случае, в конце лета 2026 года. Ранее ожидалось, что экспорт украинского оружия откроется до конца 2025 года,

Об этом Игорь Федирко рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Старт экспорта украинского оружия

Игорь Федирко рассказал, что задержка возникла из-за должностных изменений в Минобороны и СНБО. Реальное начало экспорта оружия будет возможным, по сути, с момента, когда будут согласованы все соответствующие документы.

"Это уже говорит о том, что есть политическая воля, есть рабочий механизм. Уже начинается, по крайней мере, работа над производством этого вооружения для экспорта, но экспорт — это не только непосредственно экспорт нашего вооружения. Мы говорим также о совместных предприятиях на территории наших союзников, что, по моему мнению, для нас, как для государства, пожалуй, будет одним из наиболее интересных механизмов сотрудничества непосредственно с нашими союзниками", — отметил Федирко.

Таким образом Украина будет обеспечивать собственные производства, увеличит их производственные возможности и повысит капитализацию наших предприятий. То есть, страна получает определенные бенефиты, и в том числе — и наши союзники, добавил Федирко.

Напомним, что в 2025 году оборонный сектор Европы состоит из 27 отдельных национальных рынков. Об этом сообщил консультант по вопросам европейского оборонного рынка, ассоциированный исследователь IISS Тим Лоресон.

Ранее мы также информировали, что ЕС входит в решающий этап оборонных решений. Европейская программа оборонной промышленности (EDIP) должна объединить усилия ЕС и Украины.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
