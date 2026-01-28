Видео
Как Украина меняет оборонную индустрию Европы — анализ эксперта

Как Украина меняет оборонную индустрию Европы — анализ эксперта

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 16:40
Как Украина влияет на оборонную индустрию Европы — анализ эксперта Майкла Друкмана
Учения НАТО. Фото: Wojtek Radwanski/AFP

Европа входит в решающий этап оборонных решений: вопрос уже не в том, увеличивать ли расходы, а как именно это делать. Европейская программа оборонной промышленности (EDIP) должна объединить усилия стран ЕС и Украины, чтобы быстрее производить оружие и закрывать дефициты без потери национального контроля.

Об этом пишет основатель и управляющий директор Trident Forward, член совещательного совета программы Ukraine Cities Partnership (UCP) Фонда Маршалла США (GMF US) Майкл Друкман в колонке для Новини.LIVE.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Как Украина влияет на европейскую оборонную отрасль

Майкл Друкман отмечает, что европейские разговоры об обороне приближаются к точке невозврата. По его мнению, дискуссия давно вышла за пределы вопроса "увеличивать ли расходы" и сосредоточилась на другом: каким образом тратить средства и в какой конфигурации партнерств.

Эксперт объясняет, что сейчас критики высказывают предостережения относительно роли ЕС в сфере безопасности — в частности относительно инициатив SAFE и EDIP. Скептики утверждают, что Брюссель якобы "перетягивает" на себя национальные оборонные бюджеты и подтачивает суверенитет государств.

Друкман отмечает, что Европейская программа оборонной промышленности (EDIP) не централизует контроль, а сшивает разрозненные национальные промышленные экосистемы в единый производственно-закупочный каркас, где скорость принятия решений и масштаб производства становятся ключевыми конкурентными преимуществами.

Он считает, что решающая задача — обеспечить это без эрозии государственной субъектности и с четко определенной ролью Украины, которая предлагает не "дешевые руки", а уникальный опыт фронтовых итераций.

Почему EDIP имеет значение для ЕС и Украины

Эксперт Друкман отмечает, что десятилетиями европейский оборонно-промышленный комплекс опирался на национальных "чемпионов": французские Dassault и Naval Group, немецкий Rheinmetall, итальянскую Leonardo, шведскую Saab и других. Поэтому настороженное отношение к усилению роли ЕС вполне закономерно.

В то же время EDIP не отбирает полномочия, а вплетает их в общую структуру: коллективные закупки, унифицированные стандарты, проекты общего европейского интереса и прямая связь между производственными мощностями и реальными заказами.

"Это не еще один "еврофонд", а сдвиг к континентальной массе, где технологии подкреплены темпом и масштабом", — отмечает Друкман.

Як Україна змінює оборонну індустрію Європи
Воины ВСУ на поле боя. Фото: Генштаб/Facebook

Украинский фактор без самообмана

Член совещательного совета программы Ukraine Cities Partnership (UCP) Фонда Маршалла США (GMF US) Майкл Друкман говорит о том, что одна из самых мощных новаций EDIP — это возможность системной интеграции Украины.

В то же время оппоненты сводят дискуссию к "более дешевому производству" и страхам вытеснения.

По словам эксперта, на самом деле украинские компании приносят совсем другое: молниеносные циклы итераций БпАК, адаптацию к РЭБ, глубокую интеграцию программного обеспечения с аппаратной частью и жесткую серийную дисциплину, сформированную войной.

Следовательно, очевидно, что фронтовая обратная связь и быстрая доводка с украинской стороны сочетаются с масштабом, сертификацией и экспортным потенциалом европейских праймов.

По мнению Друкман, отсутствие Украины в EDIP не обезопасит ЕС — оно отрезает его от ключевого "полигона" современного боевого опыта.

Как EDIP закрывает три системные проблемы

  • Объединяет производство и закупки. В отличие от программ, сфокусированных преимущественно на исследованиях, EDIP делает ставку на наращивание мощностей, устойчивые цепи поставок и общие контрактные рамки.
  • Преодолевает фрагментацию. Параллельные артсистемы, разные типы ПВО, бронетехника, дроны — все это умножает расходы и тормозит пополнение запасов. Единые стандарты и "проекты общего интереса" ускоряют совместимость и масштабирование.
  • Фиксирует расходы внутри ЕС. В условиях роста оборонных бюджетов критически важно, чтобы средства работали на европейскую экономику, одновременно открывая нишу для украинских производителей в определенных сегментах.

Украина в EDIP с 2026 года

Друкман объясняет, что участие Украины в Европейской программе оборонной промышленности (EDIP) — это не "демпинг", а мультипликатор возможностей.

По его словам, украинские компании приносят фронтовую валидацию и серийную дисциплину в условиях РЭБ. Зато европейские компании — длинные производственные серии, сертификацию, интеграцию и экспортные каналы. Вместе это радикально сокращает путь "от пилота до серии" — именно то, в чем Европа нуждается в ближайшие десять лет.

Что дальше для EDIP и оборонной промышленности Украины

Эксперт отмечает, что ценность EDIP не в "централизации планирования", а в осознании простого факта: оборона — это индустриальная гонка.

Также он объясняет, что вопрос уже не в том, интегрироваться ли, а в том, насколько сознательно, взаимовыгодно и с перспективой, включая место для будущего члена — Украины.

Друкман отмечает, что именно в 2026 году такая интеграция, с прозрачными правилами и симметричными выгодами, позволит Европе — в частности еврозоне — сохранять глобальную конкурентоспособность.

Недавно эксперт проанализировал, как Украина становится ключевым игроком на рынке оборонных технологий ЕС.

Напомним, что в октябре 2025 года Европейский Союз согласовал работу Европейской программы оборонной промышленности (EDIP).

ВСУ Европа армия оборонная сфера война в Украине оборонные технологии
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
