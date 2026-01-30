Как украинским оборонным компаниям выйти на рынок ЕС — советы эксперта

Производственный цех украинской оборонной компании. Фото: www.rfi.fr

В 2025 году оборонный сектор Европы все еще остается мозаикой из 27 отдельных национальных рынков. Общий "европейский" подход существует скорее на уровне амбиций, чем как ежедневная практика. Несмотря на десятилетия попыток интеграции, ключевая проблема так и не исчезла: стратегические решения в обороне принимаются на уровне государств. Суверенитет, национальные традиции закупок и собственные промышленные интересы продолжают преобладать, даже в условиях полномасштабной войны России против Украины и резкого роста оборонных бюджетов — самого высокого со времен холодной войны.

Об этом сообщил консультант по вопросам европейского оборонного рынка, ассоциированный исследователь IISS Тим Лоресон в колонке Новини.LIVE.

Ухудшение ситуации с безопасностью заставило Европу вслух признать то, что еще недавно звучало неудобно: гарантии безопасности со стороны США больше не выглядят безусловными, а значит европейским странам придется брать на себя значительно большую ответственность за собственную защиту. Речь идет не о временной реакции на войну в Украине. Даже сценарий перемирия или "замораживания" боевых действий может открыть период повышенных рисков — с Россией, которая будет иметь крупнейшие в Европе вооруженные силы с реальным боевым опытом и расширенную оборонно-промышленную базу. В таких условиях экономический вес ЕС и его регуляторное влияние теряют убедительность без реальной военной способности в мире, где все больше доминирует силовая и транзакционная геополитика.

Ключевая новизна 2025 года заключается в трансформации роли ЕС. Брюссель больше не ограничивается регулированием внутреннего рынка — он активно использует финансовые инструменты и фискальные правила, чтобы одновременно стимулировать рост оборонных расходов и влиять на структуру спроса. В рамках плана Readiness 2030 Еврокомиссия декларирует намерение мобилизовать до 800 млрд евро дополнительных ресурсов для обороны. Основу этой стратегии составляют два элемента: новый кредитный механизм SAFE объемом до 150 млрд евро и расширение национальных оборонных бюджетов до 1,5% ВВП путем применения "escape clause" в фискальных правилах ЕС. По оценкам Комиссии, именно второй компонент может обеспечить около 650 млрд евро дополнительных расходов.

Что на самом деле изменила война в Украине

Самые заметные изменения — это масштабы бюджетов и уровень политического внимания к обороне. Обсуждение повышения расходов до 3-3,5% ВВП, которые еще недавно казались радикальными, сегодня воспринимаются как серьезные ориентиры. В то же время во многих странах Западной Европы между жесткой риторикой и реальными решениями все еще сохраняется разрыв.

Страны, расположенные ближе к границам с Россией, демонстрируют значительно более решительные действия, тогда как на западе континента преобладает осторожность. Масштаб дефицитов оборонных возможностей в сочетании с политическими и экономическими ограничениями перегрузил часть правительств, что иногда приводит к стратегии откладывания решений. Хотя НАТО оперативно адаптирует планирование к реалиям высокоинтенсивной войны, национальные бюджеты и программы — особенно в Западной Европе — медленнее отражают обновленные требования Альянса.

Параллельно стремительно растет роль ЕС. Появляются новые финансовые инструменты — EDF, ASAP, EDIRPA, SAFE, EDIP — и усиливается протекционистский подход, часто под лозунгом "стратегической автономии". Война также активизировала дискуссии о балансе между традиционными платформами и новыми технологиями, где наряду с полезными идеями распространяются упрощения и мифы.

Во многих государствах стартовали реформы оборонных закупок, призванные ускорить процедуры и открыть рынок для МСП и новых игроков. Однако опыт предыдущих лет показывает: большинство таких реформ не дали ожидаемого результата. Хотя Еврокомиссия параллельно продвигает пакеты дерегуляции, сложность и чрезмерная процедурность программ ЕС до сих пор остаются серьезным барьером для новичков.

Вместе с тем появился важный позитивный сдвиг — более глубокое осознание того, что собственная инженерная экспертиза и промышленные мощности являются ключевыми элементами сдерживания. Чрезмерная зависимость от импорта или ненадежных партнеров все чаще воспринимается как стратегический риск, и многие страны уже инвестируют в расширение и модернизацию оборонного производства, хотя эти шаги можно было сделать значительно раньше.

Как работают инструменты ЕС и почему они не ломают систему

ЕС сформировал целый арсенал инструментов — от EDF и PESCO до ASAP, EDIRPA и EDIP. В ближайшие годы ключевую роль будут играть SAFE, EDF и EDIP, причем именно SAFE станет определяющим в перспективе 2-3 лет. Речь идет о пятилетнем кредитном механизме на 2025-2030 годы объемом до 150 млрд евро, призванном ускорить инвестиции, закупки и поддержку Украины.

Эти инструменты постепенно влияют на отдельные сегменты рынка, но до запуска SAFE их эффект был ограниченным. ASAP и EDIRPA стали первыми прямыми шагами ЕС в финансировании расширения производства и совместных закупок, однако в масштабах 500 млн евро и 300 млн евро соответственно они не могли радикально изменить рынок.

Пока что эти механизмы не стимулируют масштабную промышленную консолидацию. Наоборот, правительства все более чувствительно относятся к контролю над национальными оборонно-промышленными возможностями. Несмотря на заявления о поддержке МСП, крупнейшие и устоявшиеся компании, вероятно, и в дальнейшем будут доминировать: оборонные закупки остаются сложными, а военные предпочитают проверенных поставщиков с доказанной репутацией и сильной интеллектуальной собственностью.

НАТО в этой экосистеме

Для большинства европейских союзников стандарты и цели НАТО остаются базовым ориентиром. В то же время Альянс не диктует, каким именно путем государства должны достигать этих показателей, что позволяет сочетать механизмы ЕС с национальными или внеевропейскими закупками. После 2022 года НАТО усилило внимание к промышленным вопросам, однако его финансовые рычаги остаются ограниченными из-за относительно небольшого общего бюджета.

Показательным стал Updated Defence Production Action Plan 2025 года, где НАТО прямо указывает на "узкие места" в производстве, компонентах и материалах, делая ставку на инновационную экосистему DIANA и NATO Innovation Fund объемом 1 млрд евро. В результате формируется своеобразное разделение ролей: НАТО определяет потребности, тогда как ЕС все активнее влияет на финансирование и правила закупок.

Что это означает для Украины

Для третьих стран доступ к европейскому оборонному рынку возможен, но сопровождается регуляторными барьерами, требованиями к безопасности поставок и акцентом на "технологический суверенитет". В то же время Украина находится в уникальной позиции: ЕС официально декларирует интеграцию украинской промышленности в европейскую оборонную базу, и это уже закреплено в нормативных актах.

Программа EDIP предусматривает 1,5 млрд евро грантов на 2025-2027 годы, из которых 300 млн евро направлено на Ukraine Support Instrument. В то же время правило "buy European" требует, чтобы не менее 65% компонентов происходили из ЕС, ассоциированных стран или Украины, что создает дополнительные ограничения для цепей поставок.

SAFE, в свою очередь, стимулирует переход от политической "поддержки" Украины к контрактному спросу. Для украинских компаний это означает, что наиболее реалистичный путь — участие в консорциумах, субподряде и совместном производстве, а не прямой выход на европейский рынок.

Семь проверок перед выходом на рынок ЕС

Первая проверка: не отождествлять "европейский рынок" с рынком Европейского Союза. ЕС — это 27 государств, которые самостоятельно разрабатывают и закупают вооружение. За пределами Союза остаются Великобритания, Швейцария, Украина и Норвегия. В то же время Украина и Норвегия находятся в более привилегированной позиции, ведь имеют доступ к отдельным финансовым и программным инструментам ЕС.

Вторая проверка: трезво оценивать роль Брюсселя в инвестиционных решениях. Влияние Еврокомиссии заметно возросло, однако параллельно увеличиваются и национальные оборонные бюджеты. Это усиливает соблазн для правительств действовать автономно и поддерживать прежде всего собственную промышленность.

Третья проверка: понимать реальный масштаб "новых денег", которые генерируют инициативы ЕС. Парадокс Readiness 2030 заключается в том, что кредитный инструмент SAFE жестко привязан к кооперативным закупкам и преференциям для европейских производителей, тогда как фискальная составляющая способна принести значительно большие суммы в национальные бюджеты — но без аналогичных ограничений.

Четвертая проверка: не недооценивать сложность участия в программах ЕС. Несмотря на задекларированные упрощения, регуляторные требования остаются громоздкими, юридически насыщенными и медленными в реализации. В то же время для меньших компаний существует потенциальное преимущество: формализованные процедуры и конкуренция иногда уменьшают влияние "инсайдеров", если игрок готов соблюдать правила и выдерживать длительный процесс.

Пятая проверка: реально оценивать открытость отдельных стран к закупкам у третьих государств. Хотя большинство правительств декларируют прозрачность, почти все страны с собственной оборонной промышленностью поддерживают национальных производителей в пределах возможного.

Шестая проверка: выяснить, какая часть заявленных бюджетов действительно доступна для новых закупок. За громкими цифрами часто скрывается ограниченное пространство для маневра: некоторые государства имеют минимальные свободные ресурсы, тогда как другие действительно оперируют "новыми деньгами" для контрактов и партнерств.

Седьмая проверка: учитывать осторожность министерств обороны в отношении незнакомых поставщиков. Риски зависимостей, требования к безопасности поставок и долгосрочные обязательства формируют консервативное поведение заказчика — даже если альтернативный продукт дешевле или доказал эффективность в боевых условиях. Война в Украине еще больше обострила чувствительность к уязвимостям цепей поставок, ведь оборонные закупки обычно означают десятилетия эксплуатации и модернизаций.

Две вещи, которые стоит помнить о Европе как оборонном заказчике

Есть два базовых вывода:

Во-первых, единого европейского оборонного рынка не существует. Страны Европы действуют преимущественно самостоятельно и соглашаются на сотрудничество лишь тогда, когда оно отвечает их интересам. У каждой — собственные приоритеты, исторически сформированные способности, бюджеты, темпы расходования и процедуры закупок. Государства с развитой оборонной промышленностью будут пытаться поддерживать своих производителей, а отдельные рынки остаются почти закрытыми для внешних игроков, если существует жизнеспособная локальная альтернатива.

Во-вторых, ухудшение среды безопасности и четкий сигнал со стороны США о смещении стратегического фокуса означают, что европейские оборонные расходы и в дальнейшем будут расти. Мирное соглашение или замораживание войны в Украине могут дать отдельным правительствам повод пересмотреть темпы расходов, но в долгосрочной перспективе пространства для сокращения немного. Европейский оборонный рынок продолжит расти, и выиграют те, кто быстрее всего адаптируется к требованиям процедур, локализации и доверия в партнерских отношениях.

В конце концов, вопрос заключается не в том, будет ли расширяться рынок. Ключевой вопрос — кто способен учиться быстрее в условиях эволюции угроз и адаптировать закупки к реальности высокоинтенсивной войны, которую Европа наблюдает в Украине уже сегодня.

