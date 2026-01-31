Видео
Стало известно, сколько оружия Украина производит самостоятельно

Стало известно, сколько оружия Украина производит самостоятельно

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 10:38
Сколько процентов оружия производит Украина — эксперт дал ответ
Боец ВСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сейчас Украина обеспечивает собственным производством около 60% вооружения для Сил обороны, еще 40% приходится импортировать. Наиболее критической остается зависимость от поставок авиации и связанного с ней оборудования.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил исполнительный директор Украинского Совета Оружейников Игорь Федирко.

Читайте также:

Украина продолжает импортировать 40% вооружения

По словам Федирко, авиационная составляющая пока не может быть полностью закрыта внутренним производством.

"Мы можем говорить, что 60% вооружения и военной техники, которые применяются всеми Силами обороны и безопасности, изготавливаются в Украине. 40% мы вынуждены импортировать. Это вся самолетная техника — истребители и бомбардировщики, а также оборудование, которое им необходимо. Все эти системы абсолютно мы, к сожалению, сейчас закупаем, в том числе авиационные бомбы", — отметил он.

Кроме авиационного вооружения, Украина импортирует снаряды 155-го калибра, зенитно-ракетные комплексы, гаубицы, а также гусеничную технику и бронированные машины.

В то же время Федирко отметил, что роль украинского оборонно-промышленного комплекса существенно возросла. По его словам, уже сейчас около 80% средств из общего бюджета ВСУ направляется именно на производство украинского оружия, что свидетельствует о постепенном усилении оборонной самодостаточности страны.

Отметим, Игорь Федирко рассказал, когда Украина сможет начать экспорт собственного оружия.

А также эксперт проанализировал европейский рынок для украинских оборонных компаний.

оружие Украина импорт авиация производство оружия
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
