Війська КНДР на війну проти України — скільки солдатів загинули

Військові КНДР. Фото: Reuters

Під час бойових дій на боці Росії було вбито близько 600 військових КНДР. Загалом, Північна Корея відправила на війну проти України 15 тисяч солдатів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на парламентарів Південної Кореї.

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Втрати КНДР на війні проти України

"Близько 600 північнокорейських військових загинули в боях на боці Росії проти України із загальної чисельності розгорнутих у 15 000 осіб", — повідомили південнокорейські депутати з посиланням на розвідку.

За їхніми словами, станом на зараз втрати військ Північної Кореї на війні на боці РФ оцінюються у 4700 осіб, 600 з яких — загиблі.

"Північна Корея наразі зазнала близько 4700 втрат, включаючи поранених та загиблих, хоча її війська протягом приблизно шести місяців демонструють ознаки покращення бойових можливостей завдяки використанню сучасної зброї, такої як безпілотники", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 квітня КНДР офіційно підтвердила, що воює проти України. Там кажуть, що їхні війська "допомагають відбивати український напад" в Курській області Росії.

Раніше участь північнокорейських солдатів у війні проти України підтвердили росіяни. 26 квітня начальник Генерального штабу Росії згадав про це у доповіді Путіну.