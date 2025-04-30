Війська КНДР на війну проти України — скільки солдатів загинули

Стало відомо, скільки солдат КНДР загинуло на війні проти України
Під час бойових дій на боці Росії було вбито близько 600 військових КНДР. Загалом, Північна Корея відправила на війну проти України 15 тисяч солдатів.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на парламентарів Південної Кореї.
Втрати КНДР на війні проти України
"Близько 600 північнокорейських військових загинули в боях на боці Росії проти України із загальної чисельності розгорнутих у 15 000 осіб", — повідомили південнокорейські депутати з посиланням на розвідку.
За їхніми словами, станом на зараз втрати військ Північної Кореї на війні на боці РФ оцінюються у 4700 осіб, 600 з яких — загиблі.
"Північна Корея наразі зазнала близько 4700 втрат, включаючи поранених та загиблих, хоча її війська протягом приблизно шести місяців демонструють ознаки покращення бойових можливостей завдяки використанню сучасної зброї, такої як безпілотники", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 квітня КНДР офіційно підтвердила, що воює проти України. Там кажуть, що їхні війська "допомагають відбивати український напад" в Курській області Росії.
Раніше участь північнокорейських солдатів у війні проти України підтвердили росіяни. 26 квітня начальник Генерального штабу Росії згадав про це у доповіді Путіну.
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