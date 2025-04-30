Войска КНДР на войну против Украины — сколько солдат погибли

Известно, сколько солдат КНДР погибло на войне против Украины
Во время боевых действий на стороне России было убито около 600 военных КНДР. В общем, Северная Корея отправила на войну против Украины 15 тысяч солдат.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на парламентариев Южной Кореи.
Потери КНДР на войне против Украины
"Около 600 северокорейских военных погибли в боях на стороне России против Украины из общей численности развернутых в 15 000 человек", — сообщили южнокорейские депутаты со ссылкой на разведку.
По их словам, по состоянию на сейчас потери войск Северной Кореи на войне на стороне РФ оцениваются в 4700 человек, 600 из которых — погибшие.
"Северная Корея сейчас понесла около 4700 потерь, включая раненых и погибших, хотя ее войска в течение примерно шести месяцев демонстрируют признаки улучшения боевых возможностей благодаря использованию современного оружия, такого как беспилотники", — говорится в сообщении.
Напомним, 28 апреля КНДР официально подтвердила, что воюет против Украины. Там говорят, что их войска "помогают отражать украинское нападение" в Курской области России.
Ранее участие северокорейских солдат в войне против Украины подтвердили россияне. 26 апреля начальник Генерального штаба России упомянул об этом в докладе Путину.
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