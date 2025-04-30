Войска КНДР на войну против Украины — сколько солдат погибли

Военные КНДР. Фото: Reuters

Во время боевых действий на стороне России было убито около 600 военных КНДР. В общем, Северная Корея отправила на войну против Украины 15 тысяч солдат.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на парламентариев Южной Кореи.

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Потери КНДР на войне против Украины

"Около 600 северокорейских военных погибли в боях на стороне России против Украины из общей численности развернутых в 15 000 человек", — сообщили южнокорейские депутаты со ссылкой на разведку.

По их словам, по состоянию на сейчас потери войск Северной Кореи на войне на стороне РФ оцениваются в 4700 человек, 600 из которых — погибшие.

"Северная Корея сейчас понесла около 4700 потерь, включая раненых и погибших, хотя ее войска в течение примерно шести месяцев демонстрируют признаки улучшения боевых возможностей благодаря использованию современного оружия, такого как беспилотники", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 апреля КНДР официально подтвердила, что воюет против Украины. Там говорят, что их войска "помогают отражать украинское нападение" в Курской области России.

Ранее участие северокорейских солдат в войне против Украины подтвердили россияне. 26 апреля начальник Генерального штаба России упомянул об этом в докладе Путину.