У Росії вперше підтвердили участь солдатів КНДР у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін та начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов. Фото: росЗМІ

Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов у суботу, 26 квітня, доповідав диктатору Володимиру Путіну. Він вперше заявив про участь солдатів Північної Кореї у війні проти України.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Участь військових КНДР у війні проти України

Герасимов заявив, що солдати Північної Кореї у Курській області діяли спільно з російськими військовими.

"Військові КНДР, діючи пліч-о-пліч із російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм", — сказав він для Путіна.

Нагадаємо, 26 квітня у Росії заявили про нібито завершення бойових дій у Курській області, однак у Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію та заявили про продовження операції Сил оборони України.

А наприкінці березня у Південній Кореї заявили, що КНДР могла направити 3 000 військових до Росії для участі у війні.