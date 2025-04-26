У Росії вперше підтвердили участь солдатів КНДР у війні проти України

У Росії вперше визнали участь солдатів КНДР у війні
Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов у суботу, 26 квітня, доповідав диктатору Володимиру Путіну. Він вперше заявив про участь солдатів Північної Кореї у війні проти України.
Про це повідомляють росЗМІ.
Участь військових КНДР у війні проти України
Герасимов заявив, що солдати Північної Кореї у Курській області діяли спільно з російськими військовими.
"Військові КНДР, діючи пліч-о-пліч із російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм", — сказав він для Путіна.
Нагадаємо, 26 квітня у Росії заявили про нібито завершення бойових дій у Курській області, однак у Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію та заявили про продовження операції Сил оборони України.
А наприкінці березня у Південній Кореї заявили, що КНДР могла направити 3 000 військових до Росії для участі у війні.
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