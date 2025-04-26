В России впервые подтвердили участие солдат КНДР в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Фото: росСМИ

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов в субботу, 26 апреля, докладывал диктатору Владимиру Путину. Он впервые заявил об участии солдат Северной Кореи в войне против Украины.

Об этом сообщают росСМИ.

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Герасимов заявил, что солдаты Северной Кореи в Курской области действовали совместно с российскими военными.

"Военные КНДР, действуя бок о бок с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм", — сказал он для Путина.

Напомним, 26 апреля в России заявили о якобы завершении боевых действий в Курской области, однако в Генштабе ВСУ опровергли эту информацию и заявили о продолжении операции Сил обороны Украины.

А в конце марта в Южной Корее заявили, что КНДР могла направить 3 000 военных в Россию для участия в войне.