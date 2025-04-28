У КНДР підтвердили, що їхні солдати воюють проти України в Курській області

Військові КНДР. Фото ілюстративне: KCNA

Військовослужбовці Північної Кореї беруть участь у війні Росії проти України. Росіяни задіяли їх у бойових діях для "відбиття українського нападу" в Курській області РФ.

Про це із посиланням на заяву Центральної військової комісії Трудової партії Кореї в понеділок, 28 квітня, повідомило Корейське центральне інформаційне агентство.

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Як КНДР допомагає Росії

Згідно зі статтею 4 Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, який РФ і КНДР уклали тогоріч, Кім Чен Ин наказав відправити підрозділи ЗС Північної Кореї до Росії. У КНДР вважають, що дії їхніх військових не порушують положення Статуту ООН і відповідають договору про

стратегічне партнерство із РФ.

Лідер КНДР назвав участь своїх військових у бойових діях у Курській області "священною місією для подальшого зміцнення міцної дружби та солідарності між Росією та Північною Кореєю". Також він додав, що у столиці КНДР Пхеньяні з'явиться пам'ятник північнокорейським бійцям, які воювали проти України.

У Держдепартаменті США, коментуючи цю ситуацію, висловили стурбованість безпосередньою участь КНДР у війні та заявили, що Пхеньян має припинити надання військової допомоги РФ. Як повідомляє Reuters, представник держдепу заявив, що треті країни, які втручаються у війну, також несуть відповідальність за неї.

Раніше участь північнокорейських солдатів у війні проти України підтвердили росіяни. Про це 26 квітня йшлося в доповіді начальника Генерального штабу Росії Валерія Герасимова Володимиру Путіну.

Також ми повідомляли, що РФ вдосконалює крилаті та балістичні ракети. Технології росіяни передають до третіх країн, зокрема КНДР.