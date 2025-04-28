В КНДР подтвердили, что их солдаты воюют против Украины в Курской области

Военные КНДР. Фото иллюстративное: KCNA

Военнослужащие Северной Кореи участвуют в войне России против Украины. Россияне задействовали их в боевых действиях для "отражения украинского нападения" в Курской области РФ.

Об этом со ссылкой на заявление Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи в понедельник, 28 апреля, сообщило Корейское центральное информационное агентство.

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Согласно статье 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который РФ и КНДР заключили в прошлом году, Ким Чен Ын приказал отправить подразделения ВС Северной Кореи в Россию. В КНДР считают, что действия их военных не нарушают положения Устава ООН и соответствуют договору о

стратегическом партнерстве с РФ.

Лидер КНДР назвал участие своих военных в боевых действиях в Курской области "священной миссией для дальнейшего укрепления крепкой дружбы и солидарности между Россией и Северной Кореей". Также он добавил, что в столице КНДР Пхеньяне появится памятник северокорейским бойцам, которые воевали против Украины.

В Госдепартаменте США, комментируя эту ситуацию, выразили обеспокоенность непосредственным участием КНДР в войне и заявили, что Пхеньян должен прекратить оказание военной помощи РФ. Как сообщает Reuters, представитель госдепа заявил, что третьи страны, которые вмешиваются в войну, также несут ответственность за нее.

Ранее участие северокорейских солдат в войне против Украины подтвердили россияне. Об этом 26 апреля говорилось в докладе начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова Владимиру Путину.

Также мы сообщали, что РФ совершенствует крылатые и баллистические ракеты. Технологии россияне передают в третьи страны, в частности КНДР.