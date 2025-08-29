Ракети ERAM від США — коли Україна отримає зброю

Ракета ERAM. Фото: Boeing

Держдепартамент США схвалив постачання ракети ERAM для Києва. Перші поставки зброї можуть почати надходити в Україну вже до кінця 2025 року.

Про це повідомляє CNN.

Ракети ERAM для України

Видання повідомляє, що оголошення про постачання ракет ERAM відбулося 28 серпня, після того, як російські війська здійснили чергову атаку на Київ та інші українські міста. Зазначається, що дипломатичні зусилля не дали результату, тому США наважились на цей крок.

Водночас джерело, яке знайоме із ситуацією, розповіло, якщо угода буде успішно реалізована, то ракети з дальністю польоту від 250 до 450 кілометрів будуть поставлені Україні вже наприкінці цього року. Також зараз невідомо, чи будуть накладені якісь обмеження для використання цієї зброї.

"Продаж цього озброєння підтримує зовнішньополітичні та національні інтереси США, зміцнюючи безпеку країни-партнера, яка є чинником політичної стабільності та економічного розвитку в Європі", — цитує видання анонімного чиновника.

Також відомо, що оплатять цю угоду завдяки внескам Данії, Нідерландів і Норвегії, а також коштів американської програми Іноземного військового фінансування (FMF).

Що відомо про ракети ERAM

ERAM (Extended Range Attack Munition) — це новий американський авіаційний керований боєприпас (його часто називають "ракето-бомбою"), який спеціально розроблений для ефективного ураження цілей на великих дистанціях. Він поєднує можливості керованої бомби та крилатої ракети: оснащується двигуном, системою наведення й бойовою частиною вагою приблизно 220–260 кілограмів.

Основні характеристики:

дальність дії перевищує 240 км;

швидкість сягає близько Mach 3,5, (близько 760 км/год), що дає змогу ефективно боротися навіть із високошвидкісними загрозами;

бойова частина: фугасна або осколково-фугасна, з проникаючими властивостями.

Головна перевага цієї ракети — багатофункціональність. Вона здатна перехоплювати балістичні цілі, літаки та крилаті ракети на завершальному етапі польоту. Крім того, вона може уражати надводні кораблі.

