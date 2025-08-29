Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Стало відомо, коли Україна отримає від США ракети ERAM

Стало відомо, коли Україна отримає від США ракети ERAM

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 13:12
Ракети ERAM від США — коли Україна отримає зброю
Ракета ERAM. Фото: Boeing

Держдепартамент США схвалив постачання ракети ERAM для Києва. Перші поставки зброї можуть почати надходити в Україну вже до кінця 2025 року.

Про це повідомляє CNN

Реклама
Читайте також:

Ракети ERAM для України

Видання повідомляє, що оголошення про постачання ракет ERAM відбулося 28 серпня, після того, як російські війська здійснили чергову атаку на Київ та інші українські міста. Зазначається, що дипломатичні зусилля не дали результату, тому США наважились на цей крок. 

Водночас джерело, яке знайоме із ситуацією, розповіло, якщо угода буде успішно реалізована, то ракети з дальністю польоту від 250 до 450 кілометрів будуть поставлені Україні вже наприкінці цього року. Також зараз невідомо, чи будуть накладені якісь обмеження для використання цієї зброї. 

"Продаж цього озброєння підтримує зовнішньополітичні та національні інтереси США, зміцнюючи безпеку країни-партнера, яка є чинником політичної стабільності та економічного розвитку в Європі", — цитує видання анонімного чиновника. 

Також відомо, що оплатять цю угоду завдяки внескам Данії, Нідерландів і Норвегії, а також коштів американської програми Іноземного військового фінансування (FMF).

Що відомо про ракети ERAM

ERAM (Extended Range Attack Munition) — це новий американський авіаційний керований боєприпас (його часто називають "ракето-бомбою"), який спеціально розроблений для ефективного ураження цілей на великих дистанціях. Він поєднує можливості керованої бомби та крилатої ракети: оснащується двигуном, системою наведення й бойовою частиною вагою приблизно 220–260 кілограмів. 

Основні характеристики:

  • дальність дії перевищує 240 км;
  • швидкість сягає близько Mach 3,5, (близько 760 км/год), що дає змогу ефективно боротися навіть із високошвидкісними загрозами;
  • бойова частина: фугасна або осколково-фугасна, з проникаючими властивостями. 

Головна перевага цієї ракети — багатофункціональність. Вона здатна перехоплювати балістичні цілі, літаки та крилаті ракети на завершальному етапі польоту. Крім того, вона може уражати надводні кораблі. 

Нагадаємо, Держдеп США схвалив продаж зброї для України. Йдеться про авіаційні боєприпаси та супутнє обладнання на орієнтовну суму 825 мільйонів доларів.

Також ми писали, що Зеленський розкрив, чи узгоджує Україна зі США удари по Росії.  За його словами, наразі захисники використовують далекобійну зброю вітчизняного виробництва.

США зброя військова допомога ракети війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації