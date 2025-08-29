Видео
Стало известно, когда Украина получит от США ракеты ERAM

Стало известно, когда Украина получит от США ракеты ERAM

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 13:12
Ракеты ERAM от США — когда Украина получит оружие
Ракета ERAM. Фото: Boeing

Госдепартамент США одобрил поставки ракеты ERAM для Киева. Первые поставки оружия могут начать поступать в Украину уже до конца 2025 года.

Об этом сообщает CNN.

Реклама
Читайте также:

Ракеты ERAM для Украины

Издание сообщает, что объявление о поставках ракет ERAM состоялось 28 августа, после того, как российские войска совершили очередную атаку на Киев и другие украинские города. Отмечается, что дипломатические усилия не дали результата, поэтому США решились на этот шаг.

В то же время источник, знакомый с ситуацией, рассказал, если соглашение будет успешно реализовано, то ракеты с дальностью полета от 250 до 450 километров будут поставлены Украине уже в конце этого года. Также сейчас неизвестно, будут ли наложены какие-то ограничения для использования этого оружия.

"Продажа этого вооружения поддерживает внешнеполитические и национальные интересы США, укрепляя безопасность страны-партнера, которая является фактором политической стабильности и экономического развития в Европе", — цитирует издание анонимного чиновника.

Также известно, что оплатят эту сделку благодаря взносам Дании, Нидерландов и Норвегии, а также средств американской программы иностранного военного финансирования (FMF).

Что известно о ракетах ERAM

ERAM (Extended Range Attack Munition) — это новый американский авиационный управляемый боеприпас (его часто называют "ракето-бомбой"), который специально разработан для эффективного поражения целей на больших дистанциях. Он сочетает возможности управляемой бомбы и крылатой ракеты: оснащается двигателем, системой наведения и боевой частью весом примерно 220-260 килограммов.

Основные характеристики:

  • дальность действия превышает 240 км;
  • скорость достигает около Mach 3,5, (около 760 км/ч), что позволяет эффективно бороться даже с высокоскоростными угрозами;
  • боевая часть: фугасная или осколочно-фугасная, с проникающими свойствами.

Главное преимущество этой ракеты — многофункциональность. Она способна перехватывать баллистические цели, самолеты и крылатые ракеты на завершающем этапе полета. Кроме того, она может поражать надводные корабли.

Напомним, Госдеп США одобрил продажу оружия для Украины. Речь идет об авиационных боеприпасах и сопутствующем оборудовании на ориентировочную сумму 825 миллионов долларов.

Также мы писали, что Зеленский раскрыл, согласовывает ли Украина с США удары по России. По его словам, сейчас защитники используют дальнобойное оружие отечественного производства.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
