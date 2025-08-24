Удары Украины по территории России — Зеленский объяснил, согласовывается ли с США

Зеленский раскрыл, согласовывает ли Украина с США удары по России
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, согласовывает ли страна свои удары по России с Соединенными Штатами Америки. По его словам, сейчас защитники используют дальнобойное оружие отечественного производства.
Об этом глава государства рассказал на совместной пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни в Киеве в воскресенье, 24 августа.
Удары по территории России
"В последнее время мы не проговариваем с Соединенными Штатами Америки такие моменты", — отметил Зеленский.
Он напомнил, что когда-то такое было — различные сигналы относительно украинских ответных ударов после российских атак на энергетику.
"Это было очень давно. Сегодня мы об этом не вспоминаем", — добавил Зеленский.
