Главная Армия Зеленский раскрыл, согласовывает ли Украина с США удары по России

Зеленский раскрыл, согласовывает ли Украина с США удары по России

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 15:35
Удары Украины по территории России — Зеленский объяснил, согласовывается ли с США
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, согласовывает ли страна свои удары по России с Соединенными Штатами Америки. По его словам, сейчас защитники используют дальнобойное оружие отечественного производства.

Об этом глава государства рассказал на совместной пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни в Киеве в воскресенье, 24 августа.

Читайте также:

Удары по территории России

"В последнее время мы не проговариваем с Соединенными Штатами Америки такие моменты", — отметил Зеленский.

Он напомнил, что когда-то такое было — различные сигналы относительно украинских ответных ударов после российских атак на энергетику.

"Это было очень давно. Сегодня мы об этом не вспоминаем", — добавил Зеленский.

Напомним, украинский лидер объяснил, как привлечь российского диктатора Владимира Путина к переговорам об окончании войны.

Ранее Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Независимости. Лидер страны отметил, что страна сможет достичь мира на всей своей земле.

Владимир Зеленский США война оружие Украина Россия дальнобойное оружие
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
