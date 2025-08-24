Удары Украины по территории России — Зеленский объяснил, согласовывается ли с США

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, согласовывает ли страна свои удары по России с Соединенными Штатами Америки. По его словам, сейчас защитники используют дальнобойное оружие отечественного производства.

Об этом глава государства рассказал на совместной пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни в Киеве в воскресенье, 24 августа.

Удары по территории России

"В последнее время мы не проговариваем с Соединенными Штатами Америки такие моменты", — отметил Зеленский.

Он напомнил, что когда-то такое было — различные сигналы относительно украинских ответных ударов после российских атак на энергетику.

"Это было очень давно. Сегодня мы об этом не вспоминаем", — добавил Зеленский.

