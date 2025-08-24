Відео
Зеленський розкрив, чи узгоджує Україна зі США удари по Росії

Зеленський розкрив, чи узгоджує Україна зі США удари по Росії

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 15:35
Удари України по території Росії — Зеленський пояснив, чи узгоджується зі США
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський розповів, чи узгоджує країна свої удари по Росії зі Сполученими Штатами Америки. За його словами, наразі захисники використовують далекобійну зброю вітчизняного виробництва.

Про це глава держави розповів на спільній пресконференції з премʼєром Канади Марком Карні у Києві у неділю, 24 серпня.

Читайте також:

Удари по території Росії

"Останнім часом ми не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти", — зауважив Зеленський.

Він нагадав, що колись таке було — різні сигнали щодо українських ударів у відповідь після російських атак на енергетику.

"Це було дуже давно. Сьогодні ми про це не згадуємо", — додав Зеленський.

Нагадаємо, український лідер пояснив, як залучити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів щодо закінчення війни.

Раніше Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Незалежності. Лідер країни зазначив, що країна зможе досягти миру на всій своїй землі.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
