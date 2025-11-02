Українські прикордонники ліквідували 13 окупантів на Донеччині

Спецпризначенці ДПСУ ліквідували 13 окупантів — вражаюче відео
Українські спецпризначенці підрозділу "ДОЗОР" Державної прикордонної служби ліквідували 13 російських окупантів. Бої відбувалися у Донецькій області.
Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 2 листопада.
Стрілецький бій в Донецькій області
Спецпризначенці ДПСУ провели рейдово-штурмові дії по позиціях російських окупантів у смузі відповідальності Третього армійського корпусу.
Внаслідок бою було ліквідовано 13 загарбників. Також на відео видно, як аеророзвідники уразили ще пʼятьох противників та поранили шістьох за допомогою важких дронів-бомберів.
"У знищених окупантів виявлено російські та білоруські паспорти. Операція проведена у взаємодії з підрозділами 3-го армійського корпусу та спецпідрозділом "Артан" ГУР МО України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Південно-Слобожанському напрямку українські прикордонники завдали ударів по російській інфраструктурі та техніці.
А нещодавно у Сухопутних військах показали, як воїни зустріли загарбників на Лиманському напрямку.
