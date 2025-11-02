Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Спецпризначенці ДПСУ ліквідували 13 окупантів — вражаюче відео

Спецпризначенці ДПСУ ліквідували 13 окупантів — вражаюче відео

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 15:40
Оновлено: 15:40
Українські прикордонники ліквідували 13 окупантів на Донеччині
Український військовий зі зброєю. Фото: ДПСУ

Українські спецпризначенці підрозділу "ДОЗОР" Державної прикордонної служби ліквідували 13 російських окупантів. Бої відбувалися у Донецькій області.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 2 листопада.

Реклама
Читайте також:

Стрілецький бій в Донецькій області

Спецпризначенці ДПСУ провели рейдово-штурмові дії по позиціях російських окупантів у смузі відповідальності Третього армійського корпусу.

Внаслідок бою було ліквідовано 13 загарбників. Також на відео видно, як аеророзвідники уразили ще пʼятьох противників та поранили шістьох за допомогою важких дронів-бомберів.

Речі окупантів
Телефони, паспорти та рації окупантів. Фото: кадр з відео

"У знищених окупантів виявлено російські та білоруські паспорти. Операція проведена у взаємодії з підрозділами 3-го армійського корпусу та спецпідрозділом "Артан" ГУР МО України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Південно-Слобожанському напрямку українські прикордонники завдали ударів по російській інфраструктурі та техніці.

А нещодавно у Сухопутних військах показали, як воїни зустріли загарбників на Лиманському напрямку.

війна Україна прикордонники Донецька область окупанти ДПСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації