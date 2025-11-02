Українські прикордонники ліквідували 13 окупантів на Донеччині

Український військовий зі зброєю. Фото: ДПСУ

Українські спецпризначенці підрозділу "ДОЗОР" Державної прикордонної служби ліквідували 13 російських окупантів. Бої відбувалися у Донецькій області.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 2 листопада.

Реклама

Читайте також:

Стрілецький бій в Донецькій області

Спецпризначенці ДПСУ провели рейдово-штурмові дії по позиціях російських окупантів у смузі відповідальності Третього армійського корпусу.

Внаслідок бою було ліквідовано 13 загарбників. Також на відео видно, як аеророзвідники уразили ще пʼятьох противників та поранили шістьох за допомогою важких дронів-бомберів.

Телефони, паспорти та рації окупантів. Фото: кадр з відео

"У знищених окупантів виявлено російські та білоруські паспорти. Операція проведена у взаємодії з підрозділами 3-го армійського корпусу та спецпідрозділом "Артан" ГУР МО України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Південно-Слобожанському напрямку українські прикордонники завдали ударів по російській інфраструктурі та техніці.

А нещодавно у Сухопутних військах показали, як воїни зустріли загарбників на Лиманському напрямку.