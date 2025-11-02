Украинские пограничники ликвидировали 13 оккупантов в Донецкой области

Спецназовцы ГПСУ ликвидировали 13 оккупантов — впечатляющее видео
Украинские спецназовцы подразделения "ДОЗОР" Государственной пограничной службы ликвидировали 13 российских оккупантов. Бои происходили в Донецкой области.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 2 ноября.
Стрелковый бой в Донецкой области
Спецназовцы ГПСУ провели рейдово-штурмовые действия по позициям российских оккупантов в полосе ответственности Третьего армейского корпуса.
В результате боя было ликвидировано 13 захватчиков. Также на видео видно, как аэроразведчики поразили еще пятерых противников и ранили шестерых с помощью тяжелых дронов-бомберов.
"У уничтоженных оккупантов обнаружены российские и белорусские паспорта. Операция проведена во взаимодействии с подразделениями 3-го армейского корпуса и спецподразделением "Артан" ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, на Южно-Слобожанском направлении украинские пограничники нанесли удары по российской инфраструктуре и технике.
А недавно в Сухопутных войсках показали, как воины встретили захватчиков на Лиманском направлении.
Читайте Новини.LIVE!