Украинские пограничники ликвидировали 13 оккупантов в Донецкой области

Украинские спецназовцы подразделения "ДОЗОР" Государственной пограничной службы ликвидировали 13 российских оккупантов. Бои происходили в Донецкой области.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 2 ноября.

Стрелковый бой в Донецкой области

Спецназовцы ГПСУ провели рейдово-штурмовые действия по позициям российских оккупантов в полосе ответственности Третьего армейского корпуса.

В результате боя было ликвидировано 13 захватчиков. Также на видео видно, как аэроразведчики поразили еще пятерых противников и ранили шестерых с помощью тяжелых дронов-бомберов.

Телефоны, паспорта и рации оккупантов. Фото: кадр из видео

"У уничтоженных оккупантов обнаружены российские и белорусские паспорта. Операция проведена во взаимодействии с подразделениями 3-го армейского корпуса и спецподразделением "Артан" ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.

