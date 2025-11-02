Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Спецназовцы ГПСУ ликвидировали 13 оккупантов — впечатляющее видео

Спецназовцы ГПСУ ликвидировали 13 оккупантов — впечатляющее видео

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 15:40
обновлено: 15:40
Украинские пограничники ликвидировали 13 оккупантов в Донецкой области
Украинский военный с оружием. Фото: ГПСУ

Украинские спецназовцы подразделения "ДОЗОР" Государственной пограничной службы ликвидировали 13 российских оккупантов. Бои происходили в Донецкой области.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 2 ноября.

Реклама
Читайте также:

Стрелковый бой в Донецкой области

Спецназовцы ГПСУ провели рейдово-штурмовые действия по позициям российских оккупантов в полосе ответственности Третьего армейского корпуса.

В результате боя было ликвидировано 13 захватчиков. Также на видео видно, как аэроразведчики поразили еще пятерых противников и ранили шестерых с помощью тяжелых дронов-бомберов.

Речі окупантів
Телефоны, паспорта и рации оккупантов. Фото: кадр из видео

"У уничтоженных оккупантов обнаружены российские и белорусские паспорта. Операция проведена во взаимодействии с подразделениями 3-го армейского корпуса и спецподразделением "Артан" ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, на Южно-Слобожанском направлении украинские пограничники нанесли удары по российской инфраструктуре и технике.

А недавно в Сухопутных войсках показали, как воины встретили захватчиков на Лиманском направлении.

война Украина пограничники Донецкая область оккупанты ГПСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации