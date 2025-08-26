Відео
Головна Армія Служба в армії не робить людину автоматично фахівцем — Жорін

Служба в армії не робить людину автоматично фахівцем — Жорін

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 17:35
Жорін: ветеранів не слід призначати без компетенцій
Максим Жорін. Фото: Вечірній Київ

Ветерани повинні отримувати перевагу під час призначення на посади лише у разі, якщо мають відповідну освіту та професійний досвід. Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін в ефірі День.LIVE, наголосивши, що саме компетентність, а не лише служба, має бути ключовим критерієм.

Про це Максим Жорін розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 26 серпня.

Коли ветеранам доречно давати пріоритет

Жорін пояснив, що логічно віддавати перевагу ветеранам, якщо вони відповідають усім професійним вимогам. Але, за його словами, помилкою є призначати людину на посаду лише через факт участі у бойових діях.

"Треба розуміти, що служба в армії не робить з вас інших людей. Якщо ти послужив в армії — це не означає, що ти став фахівцем з якоїсь наукової сфери або якихось галузевих питань. Військовий — це зріз сьогоднішнього нашого населення, тут є абсолютно всі", — зазначив Жорін.

Він підкреслив, що в армії є люди з різними здібностями, і тільки ті, хто має належну кваліфікацію, можуть претендувати на ключові посади. В іншому випадку така кадрова політика шкодить і самим ветеранам, і державі.

Окремо Жорін розкритикував кадрову політику Міністерства у справах ветеранів. За його словами, там існує своєрідна практика, коли на керівні посади призначають будь-кого, але лише не ветеранів. 

Військовий вважає, що такий підхід є принципово неправильним. Це, на його думку, дискримінує тих, хто реально заслужив на право бути розглянутим на рівних із іншими кандидатами.

Нагадаємо, що Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс відвідав Третій армійський корпус ЗСУ, повідомив Максим Жорін

Раніше ми також інформували, що командир Третього армійського корпусу, полковник Андрій Білецький повідомляв про складну ситуацію на лиманському напрямку, де російські війська намагалися активно просунутися вперед.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
