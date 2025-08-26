Жорін: ветеранів не слід призначати без компетенцій

Максим Жорін. Фото: Вечірній Київ

Ветерани повинні отримувати перевагу під час призначення на посади лише у разі, якщо мають відповідну освіту та професійний досвід. Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін в ефірі День.LIVE, наголосивши, що саме компетентність, а не лише служба, має бути ключовим критерієм.

Коли ветеранам доречно давати пріоритет

Жорін пояснив, що логічно віддавати перевагу ветеранам, якщо вони відповідають усім професійним вимогам. Але, за його словами, помилкою є призначати людину на посаду лише через факт участі у бойових діях.

"Треба розуміти, що служба в армії не робить з вас інших людей. Якщо ти послужив в армії — це не означає, що ти став фахівцем з якоїсь наукової сфери або якихось галузевих питань. Військовий — це зріз сьогоднішнього нашого населення, тут є абсолютно всі", — зазначив Жорін.

Він підкреслив, що в армії є люди з різними здібностями, і тільки ті, хто має належну кваліфікацію, можуть претендувати на ключові посади. В іншому випадку така кадрова політика шкодить і самим ветеранам, і державі.

Окремо Жорін розкритикував кадрову політику Міністерства у справах ветеранів. За його словами, там існує своєрідна практика, коли на керівні посади призначають будь-кого, але лише не ветеранів.

Військовий вважає, що такий підхід є принципово неправильним. Це, на його думку, дискримінує тих, хто реально заслужив на право бути розглянутим на рівних із іншими кандидатами.

