Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Міністр оборони Латвії відвідав Третій армійський корпус — фото

Міністр оборони Латвії відвідав Третій армійський корпус — фото

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 11:58
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс завітав до Третього армійського корпусу
Андріс Спрудс спілкується з бійцями 3 ОШБр. Фото: Блог Максима Жоріна

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс побував у Третьому армійському корпусі ЗСУ, де ознайомився з унікальними навчальними локаціями. Українські військові презентували йому школу FPV Killhouse та першу в країні школу наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомляє у своєму блогу підполковник ЗСУ з Третього армійського корпусу Максим Жорін

Реклама
Читайте також:
Міністр оборони Латвії відвідав Третій армійський корпус — фото - фото 1
Латвійський міністр Андріс Спрудс. Фото: Блог Максима Жоріна

Міністр оборони Латвії у Третьому армійському корпусі

Візит Андріса Спрудса до українських військових став ще одним підтвердженням міцної співпраці між Києвом та Ригою. Міністру показали інноваційні тренувальні об’єкти та розповіли про сучасні методи підготовки бійців. Особливу увагу приділили системі рекрутингу та розвитку новітніх військових технологій.

Міністр оборони Латвії відвідав Третій армійський корпус — фото - фото 2
Андріс Спрудс та 3 ОШБр. Фото: Блог Максима Жоріна

"Ми раді були показати Андрісу Спрудсу навчальні локації, зокрема нашу школу FPV Killhouse та першу в Україні школу наземних роботизованих комплексів, а також розповісти про особливості рекрутингу та підготовки в нашому підрозділі", — написав Максим Жорін.

Міністр оборони Латвії відвідав Третій армійський корпус — фото - фото 3
Андріс Спрудс в гостях у 3 ОШБр. Фото: Блог Максима Жоріна

За словами українського офіцера, Латвія продовжує залишатися одним із найбільш стійких і надійних партнерів України. Спільні вороги на кордонах ще більше зміцнюють співпрацю між двома державами. Візит Спрудса став символом підтримки та довіри, яку Латвія демонструє українським захисникам.

Міністр оборони Латвії відвідав Третій армійський корпус — фото - фото 4
Андріс Спрудс та Третій армійський корпус. Фото: Блог Максима Жоріна

Нагадаємо, що командир Третього армійського корпусу, полковник Андрій Білецький повідомив про складну ситуацію на напрямку Лимана, де ворог намагався активно просуватися вперед.

Раніше ми також інформували, що Білецький наголосив: навіть у випадку досягнення перемир’я Україна має зберегти і посилити мілітаризацію суспільства за прикладом Ізраїлю. 

ЗСУ Латвія Максим Жорін 3 ОШБр FPV-дрони
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації