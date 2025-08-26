Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс завітав до Третього армійського корпусу

Андріс Спрудс спілкується з бійцями 3 ОШБр. Фото: Блог Максима Жоріна

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс побував у Третьому армійському корпусі ЗСУ, де ознайомився з унікальними навчальними локаціями. Українські військові презентували йому школу FPV Killhouse та першу в країні школу наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомляє у своєму блогу підполковник ЗСУ з Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Латвійський міністр Андріс Спрудс. Фото: Блог Максима Жоріна

Міністр оборони Латвії у Третьому армійському корпусі

Візит Андріса Спрудса до українських військових став ще одним підтвердженням міцної співпраці між Києвом та Ригою. Міністру показали інноваційні тренувальні об’єкти та розповіли про сучасні методи підготовки бійців. Особливу увагу приділили системі рекрутингу та розвитку новітніх військових технологій.

Андріс Спрудс та 3 ОШБр. Фото: Блог Максима Жоріна

"Ми раді були показати Андрісу Спрудсу навчальні локації, зокрема нашу школу FPV Killhouse та першу в Україні школу наземних роботизованих комплексів, а також розповісти про особливості рекрутингу та підготовки в нашому підрозділі", — написав Максим Жорін.

Андріс Спрудс в гостях у 3 ОШБр. Фото: Блог Максима Жоріна

За словами українського офіцера, Латвія продовжує залишатися одним із найбільш стійких і надійних партнерів України. Спільні вороги на кордонах ще більше зміцнюють співпрацю між двома державами. Візит Спрудса став символом підтримки та довіри, яку Латвія демонструє українським захисникам.

Андріс Спрудс та Третій армійський корпус. Фото: Блог Максима Жоріна

Нагадаємо, що командир Третього армійського корпусу, полковник Андрій Білецький повідомив про складну ситуацію на напрямку Лимана, де ворог намагався активно просуватися вперед.

Раніше ми також інформували, що Білецький наголосив: навіть у випадку досягнення перемир’я Україна має зберегти і посилити мілітаризацію суспільства за прикладом Ізраїлю.