Наступ РФ під Лиманом — Андрій Білецький розкрив реальну ситуацію

Командир Третього армійського корпусу, полковник Андрій Білецький розповів про поточну ситуацію під Лиманом. На цьому напрямку ворог мав активну просування.

Про це полковник розповів у інтерв'ю виданню The Times.

Як розповів командир, до складу корпусу увійшли п'ять бригад, які зараз утримують понад 10% фронту.

"Сектор, який я прийняв, — один із двох основних напрямків російського наступу. У районі Лимана Україна втрачала приблизно 60 квадратних кілометрів на місяць до нашого прибуття. Нам вдалося скоротити просування ворога майже до нуля", — розповів про ситуацію Білецький.

Як зазначає Times, попри загальне падіння темпів набору, недоукомплектованість та втому інших формувань, підрозділ Білецького зберігає повний склад і навіть нарощує сили. Там, де інші змушені відступати, зокрема в районах Покровська та Костянтинівки, "Трійка" утримує позиції під Лиманом та Ізюмом.

Нині командування корпусу зосереджує увагу на налагодженні взаємодії між підрозділами, забезпеченні військових усім необхідним, а також на бойовій та ідеологічній підготовці особового складу.

"Матеріальні стимули не мають значення — ніхто не готовий померти за гроші. У найважчі моменти людина має ототожнити себе з воїном, з військовим братерством і з місією, більшою за саму себе", — сказав у інтерв'ю Білецький.

