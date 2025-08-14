Наступление РФ под Лиманом - Андрей Билецкий раскрыл реальную ситуацию

Андрей Билецкий. Фото: Украинская правда

Командир Третьего армейского корпуса, полковник Андрей Билецкий рассказал о текущей ситуации под Лиманом. На этом направлении враг имел активное продвижение.

Об этом полковник рассказал в интервью изданию The Times.

Билецкий рассказал о ситуации под Лиманом

Как рассказал командир, в состав корпуса вошли пять бригад, которые сейчас удерживают более 10% фронта.

"Сектор, который я принял, — одно из двух основных направлений российского наступления. В районе Лимана Украина теряла около 60 квадратных километров в месяц до нашего прибытия. Нам удалось сократить продвижение врага почти до нуля", — рассказал о ситуации Билецкий.

Как отмечает Times, несмотря на общее падение темпов набора, недоукомплектованность и усталость других формирований, подразделение Билецкого сохраняет полный состав и даже наращивает силы. Там, где другие вынуждены отступать, в частности в районах Покровска и Константиновки, "Тройка" удерживает позиции под Лиманом и Изюмом.

Сейчас командование корпуса сосредоточивает внимание на налаживании взаимодействия между подразделениями, обеспечении военных всем необходимым, а также на боевой и идеологической подготовке личного состава.

"Материальные стимулы не имеют значения — никто не готов умереть за деньги. В самые тяжелые моменты человек должен отождествить себя с воином, с военным братством и с миссией, больше самой себя", — сказал в интервью Билецкий.

