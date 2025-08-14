Видео
Главная Армия Билецкий раскрыл реальную ситуацию с наступлением РФ под Лиманом

Билецкий раскрыл реальную ситуацию с наступлением РФ под Лиманом

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 21:24
Наступление РФ под Лиманом - Андрей Билецкий раскрыл реальную ситуацию
Андрей Билецкий. Фото: Украинская правда

Командир Третьего армейского корпуса, полковник Андрей Билецкий рассказал о текущей ситуации под Лиманом. На этом направлении враг имел активное продвижение.

Об этом полковник рассказал в интервью изданию The Times.

Читайте также:

Билецкий рассказал о ситуации под Лиманом

Как рассказал командир, в состав корпуса вошли пять бригад, которые сейчас удерживают более 10% фронта.

"Сектор, который я принял, — одно из двух основных направлений российского наступления. В районе Лимана Украина теряла около 60 квадратных километров в месяц до нашего прибытия. Нам удалось сократить продвижение врага почти до нуля", — рассказал о ситуации Билецкий.

Как отмечает Times, несмотря на общее падение темпов набора, недоукомплектованность и усталость других формирований, подразделение Билецкого сохраняет полный состав и даже наращивает силы. Там, где другие вынуждены отступать, в частности в районах Покровска и Константиновки, "Тройка" удерживает позиции под Лиманом и Изюмом.

Сейчас командование корпуса сосредоточивает внимание на налаживании взаимодействия между подразделениями, обеспечении военных всем необходимым, а также на боевой и идеологической подготовке личного состава.

"Материальные стимулы не имеют значения — никто не готов умереть за деньги. В самые тяжелые моменты человек должен отождествить себя с воином, с военным братством и с миссией, больше самой себя", — сказал в интервью Билецкий.

Напомним, Андрей Билецкий поделился мнением, как Украина может воспользоваться перемирием.

Кроме того, командир Третьего армейского корпуса назвал главные приоритеты для своих бойцов.

Лиман Андрій Білецький ситуация на фронте наступление Третья штурмова бригада
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
