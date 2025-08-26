Министр обороны Латвии Андрис Спрудс посетил Третий армейский корпус

Андрис Спрудс общается с бойцами 3 ОШБр. Фото: Блог Максима Жорина

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс побывал в Третьем армейском корпусе ВСУ, где ознакомился с уникальными учебными локациями. Украинские военные представили ему школу FPV Killhouse и первую в стране школу наземных роботизированных комплексов.

Об этом сообщает в своем блоге подполковник ВСУ из Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Латвийский министр Андрис Спрудс. Фото: Блог Максима Жорина

Министр обороны Латвии в Третьем армейском корпусе

Визит Андриса Спрудса к украинским военным стал еще одним подтверждением крепкого сотрудничества между Киевом и Ригой. Министру показали инновационные тренировочные объекты и рассказали о современных методах подготовки бойцов. Особое внимание уделили системе рекрутинга и развитию новейших военных технологий.

Андрис Спрудс и 3 ОШБр. Фото: Блог Максима Жорина

"Мы рады были показать Андрису Спрудсу учебные локации, в частности нашу школу FPV Killhouse и первую в Украине школу наземных роботизированных комплексов, а также рассказать об особенностях рекрутинга и подготовки в нашем подразделении", — написал Максим Жорин.

Андрис Спрудс в гостях у 3 ОШБр. Фото: Блог Максима Жорина

По словам украинского офицера, Латвия продолжает оставаться одним из самых стойких и надежных партнеров Украины. Общие враги на границах еще больше укрепляют сотрудничество между двумя государствами. Визит Спрудса стал символом поддержки и доверия, которое Латвия демонстрирует украинским защитникам.

Андрис Спрудс и Третий армейский корпус. Фото: Блог Максима Жорина

