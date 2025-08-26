Видео
Служба в армии не делает человека специалистом — Жорин

Служба в армии не делает человека специалистом — Жорин

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 17:35
Жорин: ветеранов не следует назначать без компетенций
Максим Жорин. Фото: Вечерний Киев

Ветераны должны получать преимущество при назначении на должности только в случае, если имеют соответствующее образование и профессиональный опыт. Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в эфире День.LIVE, подчеркнув, что именно компетентность, а не только служба, должна быть ключевым критерием.

Об этом Максим Жорин рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 26 августа.

Читайте также:

Когда ветеранам уместно давать приоритет

Жорин объяснил, что логично отдавать предпочтение ветеранам, если они отвечают всем профессиональным требованиям. Но, по его словам, ошибкой является назначать человека на должность только из-за факта участия в боевых действиях.

"Надо понимать, что служба в армии не делает из вас других людей. Если ты послужил в армии — это не значит, что ты стал специалистом по какой-то научной сфере или каким-то отраслевым вопросам. Военный — это срез сегодняшнего нашего населения, здесь есть абсолютно все", — отметил Жорин.

Он подчеркнул, что в армии есть люди с разными способностями, и только те, кто имеет должную квалификацию, могут претендовать на ключевые должности. В противном случае такая кадровая политика вредит и самим ветеранам, и государству.

Отдельно Жорин раскритиковал кадровую политику Министерства по делам ветеранов. По его словам, там существует своеобразная практика, когда на руководящие должности назначают кого угодно, но только не ветеранов.

Военный считает, что такой подход является принципиально неправильным. Это, по его мнению, дискриминирует тех, кто реально заслужил право быть рассмотренным на равных с другими кандидатами.

Напомним, что Министр обороны Латвии Андрис Спрудс посетил Третий армейский корпус ВСУ, сообщил Максим Жорин.

Ранее мы также информировали, что командир Третьего армейского корпуса, полковник Андрей Билецкий сообщал о сложной ситуации на лиманском направлении, где российские войска пытались активно продвинуться вперед.

армия ветераны Минветеранов Максим Жорин 3 ОШБр
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
