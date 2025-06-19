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Головна Армія Скільки ворожих дронів збили Сили ППО — дані Повітряних сил

Скільки ворожих дронів збили Сили ППО — дані Повітряних сил

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 08:56
Ворог запустив по Україні понад сотню дронів — зведення ПС
Мобільна вогнева група. Фото: Повітряні сили
Ключові моменти Атака на Україну 19 червня

Російські війська в ніч проти четверга, 19 червня, атакували Україну дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 88 цілей РФ.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 19 червня

Вночі ворог запустив 104 дрони з Міллерово, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Чауди. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 Сили ППО знешкодили 88 ворожих дронів на півночі, сході, півдні та в центрі України. З них 40 збито вогневими засобами ураження, а 48 — локаційно втрачені.

Крім того, на жаль, зафіксовано влучання ворожих цілей у шести локаціях.

Скільки цілей збили сили ППО
Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Раніше речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив, що Росія завчасно обирає цілі для атак по Україні.

А за словами військового експерта, посиленням атак росіяни намагаються "протестувати" українську ППО.

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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