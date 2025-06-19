Враг запустил по Украине более сотни дронов - сводка ПС

Мобильная огневая группа. Фото: Воздушные силы

Российские войска в ночь на четверг, 19 июня, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 88 целей РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 19 июня

Ночью враг запустил 104 дрона из Миллерово, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и Чауды. Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:30 Силы ПВО обезвредили 88 вражеских дронов на севере, востоке, юге и в центре Украины. Из них 40 сбиты огневыми средствами поражения, а 48 — локационно потеряны.

Кроме того, к сожалению, зафиксировано попадание вражеских целей в шести локациях.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Ранее представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил, что Россия заблаговременно выбирает цели для атак по Украине.

А по словам военного эксперта, усилением атак россияне пытаются "протестировать" украинскую ПВО.