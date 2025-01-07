Скільки українців із окупованих територій вступили до армії РФ у 2024 році

Окупанти. Фото: росЗМІ

За даними Центру національного спротиву, у 2024 році російські окупанти залучили до своєї армії майже 10 тисяч жителів тимчасово окупованих територій України. Загарбники активно використовували фінансові стимули для підписання контрактів із місцевим населенням.

Про це йдеться у звіті Центру національного спротиву станом на понеділок, 6 січня.

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Згідно зі звітом, із січня по листопад 2024 року близько 9,6 тисяч осіб із окупованих регіонів України погодилися на службу в ЗС РФ, що становить 93% від встановленого окупантами плану — 10,4 тисячі контрактників.

Найбільші темпи мобілізації спостерігаються у тимчасово окупованих Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях. Зокрема:

— Запорізька область: залучено понад 330 осіб (135% цільового показника);

— Херсонська область: понад 260 осіб (105%);

— Донецька область: понад 3150 осіб (105%).

Найнижчі показники виконання "плану" щодо залучення українців у армію РФ спостерігаються в окупованому Криму — 80% від "запланованого".

Причини залучення

Основними факторами, які сприяють мобілізації населення ТОТ до російської армії, є:

— складне матеріальне становище та високий рівень безробіття;

— агресивна пропагандистська кампанія Кремля;

— "політика підвищення соціальних гарантій і фінансових виплат для учасників бойових дій та їхніх сімей".

Нагадаємо, окупанти планують організувати незаконні вибори на захоплених територіях України, використовуючи для цього спеціально створений чат-бот.

Також на тимчасово окупованих територіях Запорізької області спостерігається нестача медичних працівників.