Сколько украинцев с оккупированных территорий вступили в армию РФ в 2024 году

Оккупанты. Фото: росСМИ

По данным Центра национального сопротивления, в 2024 году российские оккупанты привлекли в свою армию почти 10 тысяч жителей временно оккупированных территорий Украины. Захватчики активно использовали финансовые стимулы для подписания контрактов с местным населением.

Об этом говорится в отчете Центра национального сопротивления по состоянию на понедельник, 6 января.

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Согласно отчету, с января по ноябрь 2024 года около 9,6 тысяч человек из оккупированных регионов Украины согласились на службу в ВС РФ, что составляет 93% от установленного оккупантами плана - 10,4 тысячи контрактников.

Наибольшие темпы мобилизации наблюдаются во временно оккупированных Запорожской, Херсонской и Донецкой областях. В частности:

— Запорожская область: привлечено более 330 человек (135% от целевого плана РФ);

— Херсонская область: более 260 человек (105%);

— Донецкая область: более 3150 человек (105%).

Наиболее низкие показатели выполнения "плана" касательно привлечения украинцев в армию РФ наблюдаются в оккупированном Крыму — 80% от запланированного.

Причины привлечения

Основными факторами, которые способствуют мобилизации населения ВОТ в российскую армию, являются:

— сложное материальное положение и высокий уровень безработицы;

— агрессивная пропагандистская кампания Кремля;

— "политика повышения социальных гарантий и финансовых выплат для участников боевых действий и их семей".

Напомним, оккупанты планируют организовать незаконные выборы на захваченных территориях Украины, используя для этого специально созданный чат-бот.

Также на временно оккупированных территориях Запорожской области наблюдается нехватка медицинских работников.