Сколько украинцев из ТОТ вступили в армию РФ в 2024 году
По данным Центра национального сопротивления, в 2024 году российские оккупанты привлекли в свою армию почти 10 тысяч жителей временно оккупированных территорий Украины. Захватчики активно использовали финансовые стимулы для подписания контрактов с местным населением.
Об этом говорится в отчете Центра национального сопротивления по состоянию на понедельник, 6 января.
Сколько украинцев с оккупированных территорий вступили в армию РФ в 2024 году
Согласно отчету, с января по ноябрь 2024 года около 9,6 тысяч человек из оккупированных регионов Украины согласились на службу в ВС РФ, что составляет 93% от установленного оккупантами плана - 10,4 тысячи контрактников.
Наибольшие темпы мобилизации наблюдаются во временно оккупированных Запорожской, Херсонской и Донецкой областях. В частности:
— Запорожская область: привлечено более 330 человек (135% от целевого плана РФ);
— Херсонская область: более 260 человек (105%);
— Донецкая область: более 3150 человек (105%).
Наиболее низкие показатели выполнения "плана" касательно привлечения украинцев в армию РФ наблюдаются в оккупированном Крыму — 80% от запланированного.
Причины привлечения
Основными факторами, которые способствуют мобилизации населения ВОТ в российскую армию, являются:
— сложное материальное положение и высокий уровень безработицы;
— агрессивная пропагандистская кампания Кремля;
— "политика повышения социальных гарантий и финансовых выплат для участников боевых действий и их семей".
Напомним, оккупанты планируют организовать незаконные выборы на захваченных территориях Украины, используя для этого специально созданный чат-бот.
Также на временно оккупированных территориях Запорожской области наблюдается нехватка медицинских работников.
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