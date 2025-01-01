Війна в Україні — скільки цивільних загинуло за три місяці

Скільки цивільних загинуло за три місяці війни — дані ООН
Внаслідок російських обстрілів з вересня по листопад 2024 року загинуло 547 цивільних українців. Ще 3082 осіб було поранено.
Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
Жертви серед цивільного населення
У звіті зазначили, що у вересні цього року кількість цивільних жертв досягла найвищого рівня з вересня 2022 року. В ООН пов'язують це із посиленням атак окупантів у Донецькій області та застосуванням КАБів і ударних дронів.
Також відомо, що 93% жертв були зафіксовані на територіях, які контролює Україна, зокрема в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Там інтенсивність бойових дій залишається найвищою.
Голова Моніторингової місії Даніель Белль наголосила, що кожна загибель цивільних — це "трагедія, яка демонструє жахливу ціну війни для України".
"Ці цифри є свідченням невпинних людських страждань", — наголосила вона.
Нагадаємо, у Повітряних силах підбили підсумки бойової роботи протягом 2024 року. Загалом вдалося збити понад 1 300 ракет різних типів.
Також ми писали, що за час війни ворог пошкодив 1 222 дитячих садки, а 121 — зруйнував повністю.
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