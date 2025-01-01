Война в Украине — сколько гражданских погибло за три месяца

Разрушенный после обстрела дом в Киеве. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

В результате российских обстрелов с сентября по ноябрь 2024 года погибли 547 гражданских украинцев. Еще 3082 человек были ранены.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

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Жертвы среди гражданского населения

В отчете отметили, что в сентябре этого года количество гражданских жертв достигло наивысшего уровня с сентября 2022 года. В ООН связывают это с усилением атак оккупантов в Донецкой области и применением КАБов и ударных дронов.

Также известно, что 93% жертв были зафиксированы на территориях, контролируемых Украиной, в частности в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Там интенсивность боевых действий остается самой высокой.

Глава Мониторинговой миссии Даниэль Белль подчеркнула, что каждая гибель гражданских — это "трагедия, которая демонстрирует ужасную цену войны для Украины".

"Эти цифры являются свидетельством непрестанных человеческих страданий", — подчеркнула она.

Напомним, в Воздушных силах подвели итоги боевой работы в течение 2024 года. Всего удалось сбить более 1300 ракет разных типов.

Также мы писали, что за время войны враг повредил 1222 детских сада, а 121 разрушил полностью.