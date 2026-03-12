Відео
Україна
Скільки цілей збила ППО під час дронової атаки РФ на Україну

Скільки цілей збила ППО під час дронової атаки РФ на Україну

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 09:46
Атака РФ на Україну 12 березня — скільки цілей збила ППО
Робота ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 12 березня  російські окупанти вкотре атакували Україну безпілотниками. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Атака РФ на Україну 12 березня — результати роботи ППО

У ніч проти 12 березня (з 18:00 11 березня) російські окупанти атакували територію України 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерево Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, понад 60 із них — "Шахеди".

Цієї ночі повітряний напад РФ відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака РФ на Україну 12 березня
Звіт про результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що внаслідок нічної дронової атаки РФ на Чернігівщину загинула дитина. Також через ворожий удар 12 березня є поранені серед цивільного населення.

У середу, 11 березня, російські армійці атакували багатоповерхівку у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу постраждали люди.

Крім того, 11 березня, окупанти завдали удару по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки постраждали близько десяти людей.

обстріли ППО дрони війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ Шахед
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
