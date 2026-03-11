Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Запоріжжі армія РФ завдала удару по багатоповерхівці

У Запоріжжі армія РФ завдала удару по багатоповерхівці

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 16:35
У Запоріжжі армія РФ влучила у багатоповерхівку — відомо про поранених
Рятувальник. Фото: ДСНС

Російська армія завдала ударів по Запоріжжю вдень 11 березня. За попередньою інформацією, окупанти поцілили керованою авіабомбою в багатоповерховий будинок.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Атака РФ по Запоріжжю

Як повідомив керівник адміністрації, під час атаки ворога по місту відбулося влучання КАБ у житловій забудові. 

За попередніми повідомленнями, внаслідок російського обстрілу поранення отримали твоє цивільних мешканців. Медики надають допомогу постраждалим, а також на місці влучання працюють екстрені служби.

У Запоріжжі РФ влучила КАБом у житловий квартал
Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот з Telegram

Удари окупантів по Україні 11 березня

У середу, 11 березня, російські війська продовжили обстріли українських міст, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та населенню. У Харкові внаслідок атаки безпілотників загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

У Дніпровському районі Херсона російські терористи вдарили по маршрутному таксі, постраждали десять осіб, серед яких 17-річний підліток.

Вночі проти 11 березня Росія застосувала кілька видів дронів-камікадзе, переважно "Шахедів", відомо про декілька влучань по об'єктах в Україні.

Запоріжжя обстріли війна в Україні атака КАБ
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації