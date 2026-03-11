У Запоріжжі армія РФ влучила у багатоповерхівку — відомо про поранених

Рятувальник. Фото: ДСНС

Російська армія завдала ударів по Запоріжжю вдень 11 березня. За попередньою інформацією, окупанти поцілили керованою авіабомбою в багатоповерховий будинок.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Новини.LIVE.

Атака РФ по Запоріжжю

Як повідомив керівник адміністрації, під час атаки ворога по місту відбулося влучання КАБ у житловій забудові.

За попередніми повідомленнями, внаслідок російського обстрілу поранення отримали твоє цивільних мешканців. Медики надають допомогу постраждалим, а також на місці влучання працюють екстрені служби.

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот з Telegram

Удари окупантів по Україні 11 березня

У середу, 11 березня, російські війська продовжили обстріли українських міст, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та населенню. У Харкові внаслідок атаки безпілотників загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

У Дніпровському районі Херсона російські терористи вдарили по маршрутному таксі, постраждали десять осіб, серед яких 17-річний підліток.

Вночі проти 11 березня Росія застосувала кілька видів дронів-камікадзе, переважно "Шахедів", відомо про декілька влучань по об'єктах в Україні.