Атака РФ по Запорожью 11 марта — в ОВА сообщили количество пострадавших

Спасатель. Фото: ГСЧС

Российская армия нанесла удары по Запорожью днем 11 марта. По предварительной информации, оккупанты попали управляемой авиабомбой в многоэтажный дом.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Новини.LIVE.

Атака РФ по Запорожью

Как сообщил руководитель администрации, во время атаки врага по городу произошло попадание КАБ в жилую застройку.

По предварительным сообщениям, в результате российского обстрела ранения получили твои гражданских жителей. Медики оказывают помощь пострадавшим, а также на месте попадания работают экстренные службы.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот из Telegram

Удары оккупантов по Украине 11 марта

В среду, 11 марта, российские войска продолжили обстрелы украинских городов, нанося удары по гражданской инфраструктуре и населению. В Харькове в результате атаки беспилотников погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

В Днепровском районе Херсона российские террористы ударили по маршрутному такси, пострадали десять человек, среди которых 17-летний подросток.

В ночь на 11 марта Россия применила несколько видов дронов-камикадзе, преимущественно "Шахедов", известно о нескольких попаданиях по объектам в Украине.