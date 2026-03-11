Удар РФ по маршрутке в Херсоне 11 марта — известно про 10 раненых

Медики оказывают помощь пострадавшим в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin

В Днепровском районе Херсона российские террористы нанесли удар по маршрутному такси в среду, 11 марта. В результате атаки пострадали десять человек, среди которых - подросток.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Удар российских войск по гражданским в Херсоне

В полдень российские террористы в очередной раз атаковали гражданский транспорт. Как сообщил руководитель ОГА, удар был прицельным.

"Посреди белого дня российские террористы направили беспилотник на автобус, в котором ехали люди. Они видели, кого берут под прицел, и сознательно нанесли удар", — написал Прокудин.

Последствия атаки РФ по маршрутке в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin

Транспортное средство уничтожено, все раненые получают необходимую медицинскую помощь.

В больницу доставлены женщины 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет, а также мужчины 41, 48 и 60 лет, а также ранения получил 17-летний юноша. Подростку "скорая" оказала помощь на месте, по меньшей мере одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Атаки РФ по гражданскому населению

В среду, 11 марта, Харьков подвергся атаке российских войск с помощью беспилотников. В результате обстрела среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

Днем ранее, 10 марта, один из районов Славянска Донецкой области также попал под обстрел оккупантов. Во время атаки два человека погибли, еще 17 получили ранения.

Кроме того, российские войска беспилотниками и артиллерией атаковали Днепропетровскую область, где по меньшей мере десять человек получили ранения.