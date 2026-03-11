Удар РФ по маршрутке в Херсоне 11 марта — известно про 10 раненых

В Херсоне армия РФ ударила БпЛА по маршрутке с пассажирами
В Днепровском районе Херсона российские террористы нанесли удар по маршрутному такси в среду, 11 марта. В результате атаки пострадали десять человек, среди которых - подросток.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Новини.LIVE.
Удар российских войск по гражданским в Херсоне
В полдень российские террористы в очередной раз атаковали гражданский транспорт. Как сообщил руководитель ОГА, удар был прицельным.
"Посреди белого дня российские террористы направили беспилотник на автобус, в котором ехали люди. Они видели, кого берут под прицел, и сознательно нанесли удар", — написал Прокудин.
Транспортное средство уничтожено, все раненые получают необходимую медицинскую помощь.
В больницу доставлены женщины 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет, а также мужчины 41, 48 и 60 лет, а также ранения получил 17-летний юноша. Подростку "скорая" оказала помощь на месте, по меньшей мере одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
Атаки РФ по гражданскому населению
В среду, 11 марта, Харьков подвергся атаке российских войск с помощью беспилотников. В результате обстрела среди гражданского населения есть погибшие и раненые.
Днем ранее, 10 марта, один из районов Славянска Донецкой области также попал под обстрел оккупантов. Во время атаки два человека погибли, еще 17 получили ранения.
Кроме того, российские войска беспилотниками и артиллерией атаковали Днепропетровскую область, где по меньшей мере десять человек получили ранения.
Читайте Новини.LIVE!