Главная Армия РФ атаковала Днепропетровскую область — есть раненые и разрушения

РФ атаковала Днепропетровскую область — есть раненые и разрушения

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 08:31
Россияне атаковали Днепропетровскую область — какие последствия
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Борис Филатов/Telegram

В ночь на 10 марта российские войска нанесли удар по Днепру и Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Атака РФ на Дніпропетровщину 10 березня
Разрушения в результате атаки РФ. Фото: Днепропетровская ОВА

Атака РФ на Днепропетровскую область — какие последствия

Российские оккупанты атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.

В Днепре повреждены админздание, многоэтажки и автомобиль. Пострадали 10 человек, из них одна женщина — госпитализирована.

В Сурско-Литовской громаде Днепровского района изуродован частный дом. В Новоалександровской — возник пожар.

Атака РФ на Дніпропетровщину наслідки 10 березня
Последствия атаки РФ на Днепр. Фото: Борис Филатов/Telegram

На Никопольщине под ударом были сам Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены — админздание и с десяток частных домов и многоквартирных домов.

В Николаевской громаде, что на Синельниковщине, побит автобус.

По информации мэра Днепра Бориса Филатова, в городе в результате очередной российской атаки повреждены по меньшей мере восемь многоэтажек. В домах разбило несколько сотен окон. На месте развернута палатка для приема обращений от пострадавших.

Напомним, что в ночь на 10 марта российские оккупанты дронами атаковали Харьков. Зафиксировано попадание, есть пострадавшие среди гражданских.

Стало известно, что уже завершены поисково-спасательные работы в Харькове после баллистической атаки РФ 7 марта. Количество погибших возросло до 11 человек.

Кроме того, количество жертв вражеского удара по Одесской области 4 марта возросло. В понедельник, 9 марта, умер мужчина, который получил тяжелые ранения.

Днепр Днепропетровская область обстрелы война в Украине атака разрушения
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
