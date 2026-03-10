Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину поранено десяток людей

Внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину поранено десяток людей

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 08:31
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 10 березня
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область. Фото: Борис Філатов/Telegram

Російські окупанти безпілотниками та артилерією атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало щонайменше 10 людей.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Дніпропетровщину 10 березня
Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки

Російські окупанти атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

У Дніпрі пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівки та автівка. Постраждали 10 людей, з них одна жінка — госпіталізована.

У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району понівечений приватний будинок. У Новоолександрівській — виникла пожежа.

Атака РФ на Дніпропетровщину наслідки 10 березня
Наслідки атаки РФ на Дніпро. Фото: Борис Філатов/Telegram

На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені — адмінбудівля та з десяток приватних осель й багатоквартирних будинків.

У Миколаївській громаді, що на Синельниківщині, побитий автобус.

За інформацією мера Дніпра Бориса Філатова, у місті внаслідок чергової російської атаки пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхівок. У будинках потрощило кількасот вікон. На місці розгорнуто намет для приймання звернень від постраждалих.

Нагадаємо, що в ніч проти 10 березня російські окупанти дронами атакували Харків. Зафіксовано влучання, є постраждалі серед цивільних.

Стало відомо, що вже завершено пошуково-рятувальні роботи у Харкові після балістичної атаки РФ 7 березня. Кількість загиблих зросла до 11 осіб.

Крім того, кількість жертв ворожого удару по Одещині 4 березня зросла. У понеділок, 9 березня, помер чоловік, який отримав важкі поранення.

Дніпро Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака руйнування
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації