Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 10 березня

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область. Фото: Борис Філатов/Telegram

Російські окупанти безпілотниками та артилерією атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало щонайменше 10 людей.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки

Російські окупанти атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

У Дніпрі пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівки та автівка. Постраждали 10 людей, з них одна жінка — госпіталізована.

У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району понівечений приватний будинок. У Новоолександрівській — виникла пожежа.

Наслідки атаки РФ на Дніпро. Фото: Борис Філатов/Telegram

На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені — адмінбудівля та з десяток приватних осель й багатоквартирних будинків.

У Миколаївській громаді, що на Синельниківщині, побитий автобус.

За інформацією мера Дніпра Бориса Філатова, у місті внаслідок чергової російської атаки пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхівок. У будинках потрощило кількасот вікон. На місці розгорнуто намет для приймання звернень від постраждалих.

Нагадаємо, що в ніч проти 10 березня російські окупанти дронами атакували Харків. Зафіксовано влучання, є постраждалі серед цивільних.

Стало відомо, що вже завершено пошуково-рятувальні роботи у Харкові після балістичної атаки РФ 7 березня. Кількість загиблих зросла до 11 осіб.

Крім того, кількість жертв ворожого удару по Одещині 4 березня зросла. У понеділок, 9 березня, помер чоловік, який отримав важкі поранення.