Вечірні удари по Харкову та Дніпру 9 березня 2026 року — постраждалих щонайменше десятеро

Наслідки обстрілу Харкова ввечері 9 березня 2026 року. Фото: Прокуратура України

Увечері в понеділок, 9 березня, росіяни завдали дронових ударів по Харкову та Дніпру. Є постраждалі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі та начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Обстріл Харкова ввечері 9 березня

Російський безпілотник "Герань-2" влучив біля багатоквартирного житлового будинку в Індустріальному районі. П'ятеро людей зазнали травм і поранень. У двох жінок і 16-річної дівчина гостра реакція на стрес. Загорілися автівки. У квартирах вибило вікна.

Прокурори розслідують цей обстріл за фактами вчинення воєнних злочинів.

Обстріл Дніпра ввечері 9 березня

Унаслідок атаки сталася пожежа. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерховий будинок та приміщення банку. За попередньою інформацією, зазнали поранень двоє людей. 29-річну жінку госпіталізували. Вона перебуває у стані середньої тяжкості. 60-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.

ОНОВЛЕНО О 00:10: Кількість поранених у Дніпрі зросла до чотирьох людей. Серед постраждалих 12-річний хлопчик — йому надають допомогу медики.

Раніше стало відомо, що в Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи в будинку, у який у ніч проти 7 березня влучила російська ракета. Кількість загиблих зросла до 11 людей.

Також ми повідомляли, що вночі 9 березня росіяни атакували дронами Запоріжжя. Спалахнула пожежа. Зазнав пошкоджень будинок.