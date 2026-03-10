Вечірні удари по Харкову та Дніпру 9 березня 2026 року — постраждалих щонайменше десятеро

Щонайменше десятеро людей постраждали від атак БпЛА на Харків і Дніпро
Увечері в понеділок, 9 березня, росіяни завдали дронових ударів по Харкову та Дніпру. Є постраждалі.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі та начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
Обстріл Харкова ввечері 9 березня
Російський безпілотник "Герань-2" влучив біля багатоквартирного житлового будинку в Індустріальному районі. П'ятеро людей зазнали травм і поранень. У двох жінок і 16-річної дівчина гостра реакція на стрес. Загорілися автівки. У квартирах вибило вікна.
Прокурори розслідують цей обстріл за фактами вчинення воєнних злочинів.
Обстріл Дніпра ввечері 9 березня
Унаслідок атаки сталася пожежа. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерховий будинок та приміщення банку. За попередньою інформацією, зазнали поранень двоє людей. 29-річну жінку госпіталізували. Вона перебуває у стані середньої тяжкості. 60-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.
ОНОВЛЕНО О 00:10: Кількість поранених у Дніпрі зросла до чотирьох людей. Серед постраждалих 12-річний хлопчик — йому надають допомогу медики.
Раніше стало відомо, що в Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи в будинку, у який у ніч проти 7 березня влучила російська ракета. Кількість загиблих зросла до 11 людей.
Також ми повідомляли, що вночі 9 березня росіяни атакували дронами Запоріжжя. Спалахнула пожежа. Зазнав пошкоджень будинок.
