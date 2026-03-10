Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Минумум десяток людей пострадали от дроновых ударов по Харькову и Днепру

Минумум десяток людей пострадали от дроновых ударов по Харькову и Днепру

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 00:05
Вечерние удары по Харькову и Днепру 9 марта 2026 года - пострадавших по меньшей мере десять
Последствия обстрела Харькова вечером 9 марта 2026 года. Фото: Прокуратура Украины

Вечером в понедельник, 9 марта, РФ атаковала дронами Харьков и Днепр. Пострадали люди.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре и начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Обстрел Харькова 9 марта 2026 года
Скриншот сообщений Харьковской областной прокуратуры

Обстрел Харькова вечером 9 марта

Российский беспилотник "Герань-2" попал возле многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе. Пять человек получили травмы и ранения. У двух женщин и 16-летней девушки острая реакция на стресс. Загорелись машины. В квартирах выбило окна.

Будинок із вибитими після обстрілу ввечері 9 березня 2026 року вікнами
Дом с поврежденными в результате атаки БпЛА окнами. Фото: Прокуратура Украины

Прокуроры расследуют этот обстрел по фактам совершения военных преступлений.

Обстрел Днепра вечером 9 марта

В результате атаки произошел пожар. Взрывная волна повредила многоэтажный дом и помещение банка. По предварительной информации, получили ранения два человека. 29-летнюю женщину госпитализировали. Она находится в состоянии средней тяжести. 60-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте. От госпитализации он отказался.

ОБНОВЛЕНО В 00:10: Количество раненых в Днепре возросло до четырех человек. Среди пострадавших 12-летний мальчик - ему оказывают помощь медики.

Атака на Дніпро ввечері 9 березня 2026 року
Скриншот сообщений Александра Ганжи

ОБНОВЛЕНО В 01:45: Количество раненых в результате атаки на Днепр возросло до десяти человек.

Ранее стало известно, что в Харькове завершили поисково-спасательные работы в доме, в который в ночь на 7 марта попала российская ракета. Количество погибших возросло до 11 человек.

Также мы сообщали, что ночью 9 марта россияне атаковали дронами Запорожье. Вспыхнул пожар. Потерпел повреждений дом.

Харьков Днепр обстрелы война в Украине БпЛА
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации