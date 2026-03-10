Вечерние удары по Харькову и Днепру 9 марта 2026 года - пострадавших по меньшей мере десять

Последствия обстрела Харькова вечером 9 марта 2026 года. Фото: Прокуратура Украины

Вечером в понедельник, 9 марта, РФ атаковала дронами Харьков и Днепр. Пострадали люди.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре и начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщений Харьковской областной прокуратуры

Обстрел Харькова вечером 9 марта

Российский беспилотник "Герань-2" попал возле многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе. Пять человек получили травмы и ранения. У двух женщин и 16-летней девушки острая реакция на стресс. Загорелись машины. В квартирах выбило окна.

Дом с поврежденными в результате атаки БпЛА окнами. Фото: Прокуратура Украины

Прокуроры расследуют этот обстрел по фактам совершения военных преступлений.

Обстрел Днепра вечером 9 марта

В результате атаки произошел пожар. Взрывная волна повредила многоэтажный дом и помещение банка. По предварительной информации, получили ранения два человека. 29-летнюю женщину госпитализировали. Она находится в состоянии средней тяжести. 60-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте. От госпитализации он отказался.

ОБНОВЛЕНО В 00:10: Количество раненых в Днепре возросло до четырех человек. Среди пострадавших 12-летний мальчик - ему оказывают помощь медики.

Скриншот сообщений Александра Ганжи

ОБНОВЛЕНО В 01:45: Количество раненых в результате атаки на Днепр возросло до десяти человек.

Ранее стало известно, что в Харькове завершили поисково-спасательные работы в доме, в который в ночь на 7 марта попала российская ракета. Количество погибших возросло до 11 человек.

Также мы сообщали, что ночью 9 марта россияне атаковали дронами Запорожье. Вспыхнул пожар. Потерпел повреждений дом.