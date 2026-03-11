Відео
Головна Армія Окупанти завдали удару по маршрутці з пасажирами у Херсоні

Окупанти завдали удару по маршрутці з пасажирами у Херсоні

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 15:37
Російський БпЛА влучив у маршрутку в Херсоні — десятеро людей поранені
Медики надають допомогу постраждалим у Херсоні. Фото: t.me/olexandrprokudin

У Дніпровському районі Херсона російські терористи завдали удару по маршрутному таксі в середу, 11 березня. Внаслідок атаки постраждали десять людей, серед яких — підліток.

Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Удар російських військ по цивільним у Херсоні

Опівдні російські терористи вчергове атакували цивільний транспорт. Як повідомив керівник ОДА, удар був прицільним.

"Посеред білого дня російські терористи спрямували безпілотник на автобус, у якому їхали люди. Вони бачили, кого беруть під приціл, і свідомо завдали удару", — написав Прокудін.

Атака РФ по Херсону 11 березня
Наслідки атаки РФ по маршрутці в Херсоні. Фото: t.me/olexandrprokudin

Транспортний засіб знищено, усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.

До лікарні доставлено жінок 49, 64, 58, 37, 45 та 57 років, а також чоловіків 41, 48 та 60 років, а також поранення отримав 17-річний юнак. Підлітку "швидка" надала допомогу на місці, щонайменше одна постраждала перебуває у тяжкому стані.

Атаки РФ по цивільному населенню

У середу, 11 березня, Харків зазнав атаки російських військ за допомогою безпілотників. Внаслідок обстрілу серед цивільного населення є загиблі та поранені.

Днем раніше, 10 березня, один із районів Слов'янська на Донеччині також потрапив під обстріл окупантів. Під час атаки дві людини загинули, ще 17 отримали поранення.

Крім того, російські війська безпілотниками та артилерією атакували Дніпропетровську область, де щонайменше десять осіб отримали поранення.

Херсон обстріли маршрутки атака поранення
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
