ПВО обезвредила 90 вражеских БпЛА во время ночной атаки 11 марта

Украинский военнослужащий выслеживает цели в небе. Фото: ПС ВСУ

С вечера 10 марта российская армия осуществила новую массированную дроновую атаку по Украине, задействовав пуски из нескольких направлений в РФ и из временно оккупированного Крыма. По предварительным данным, большинство беспилотников удалось обезвредить, но зафиксированы и попадания, и падения обломков в ряде локаций.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 11 марта, начиная с 18:00 10 марта, противник атаковал Украину 99 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", а также беспилотниками других типов.

Запуски осуществлялись с направлений Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска на территории РФ, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму. По предварительной оценке, было использовано около 70 "Шахедов".

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Именно они работали по целям в разных регионах во время очередной ночной атаки.

По состоянию на 08:30, по предварительным данным, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 90 вражеских беспилотников. Их обезвреживали на севере, юге и востоке страны.

Статистика сбитых дронов. Фото: ПС ВСУ

Вместе с тем зафиксировано попадание девяти ударных БпЛА в шести локациях. Еще на трех локациях зафиксировали падение обломков после сбивания целей.

Отметим, что Украина заявила о готовности делиться с несколькими странами опытом сбивания дронов. В то же время за это, как сообщал Владимир Зеленский, партнеры могут укрепить ПВО защиту в Украине, предоставив ракеты для системы Patriot.

Поэтому Владимир Зеленский отправил секретаря СНБО Рустем Умерова и несколько топовых специалистов в страны Персидского залива с соответствующей задачей.