Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Силы обороны отразили массированную атаку дронов ночью

Силы обороны отразили массированную атаку дронов ночью

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 10:39
ПВО обезвредила 90 вражеских БпЛА во время ночной атаки 11 марта
Украинский военнослужащий выслеживает цели в небе. Фото: ПС ВСУ

С вечера 10 марта российская армия осуществила новую массированную дроновую атаку по Украине, задействовав пуски из нескольких направлений в РФ и из временно оккупированного Крыма. По предварительным данным, большинство беспилотников удалось обезвредить, но зафиксированы и попадания, и падения обломков в ряде локаций.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Что известно о ночной дроновую атаку России на Украину 11 марта

В ночь на 11 марта, начиная с 18:00 10 марта, противник атаковал Украину 99 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", а также беспилотниками других типов.

Запуски осуществлялись с направлений Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска на территории РФ, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму. По предварительной оценке, было использовано около 70 "Шахедов".

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Именно они работали по целям в разных регионах во время очередной ночной атаки.

По состоянию на 08:30, по предварительным данным, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 90 вражеских беспилотников. Их обезвреживали на севере, юге и востоке страны.

null
Статистика сбитых дронов. Фото: ПС ВСУ

Вместе с тем зафиксировано попадание девяти ударных БпЛА в шести локациях. Еще на трех локациях зафиксировали падение обломков после сбивания целей.

Отметим, что Украина заявила о готовности делиться с несколькими странами опытом сбивания дронов. В то же время за это, как сообщал Владимир Зеленский, партнеры могут укрепить ПВО защиту в Украине, предоставив ракеты для системы Patriot.

Поэтому Владимир Зеленский отправил секретаря СНБО Рустем Умерова и несколько топовых специалистов в страны Персидского залива с соответствующей задачей.

беспилотники ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации