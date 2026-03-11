ППО знешкодила 90 ворожих БпЛА під час нічної атаки 11 березня

Росія цієї ночі запустила меншу кількість дронів, були влучання
У ніч проти 11 березня Росія вкотре атакувала Україну використавши кілька видів дронів-камікадзе, більша частина з яких була "Шахедами". Відомо про кілька випадків влучання.
Про це пише Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Що відомо про нічну дронову атаку Росії на Україну 11 березня
У ніч на 11 березня, починаючи з 18:00 10 березня, противник атакував Україну 99 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", а також безпілотниками інших типів.
Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Курська, Брянська, Міллерового, Шаталового, Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. За попередньою оцінкою, було використано приблизно 70 "Шахедів".
До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Саме вони працювали по цілях у різних регіонах під час чергової нічної атаки.
Станом на 08:30, за попередніми даними, українська протиповітряна оборона збила або подавила 90 ворожих безпілотників типів Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших дронів. Їх знешкоджували на півночі, півдні та сході країни.
Разом із тим зафіксовано влучання дев'яти ударних БпЛА у шести локаціях. Ще на трьох локаціях зафіксували падіння уламків після збиття цілей.
Зазначимо, що Україна заявила про готовність ділитися з кількома країнами досвідом збиття дронів. Водночас за це, як повідомляв Володимир Зеленський, партнери можуть зміцнити ППО захист в Україні, надавши ракети для системи Patriot.
Відтак Володимир Зеленський відправив секретаря РНБО Рустем Умєрова та кілька топових спеціалістів до країн Перської Затоки з відповідним завданням.
Читайте Новини.LIVE!