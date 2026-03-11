ППО знешкодила 90 ворожих БпЛА під час нічної атаки 11 березня

Український військовослужбовець вистежує цілі в небі. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 11 березня Росія вкотре атакувала Україну використавши кілька видів дронів-камікадзе, більша частина з яких була "Шахедами". Відомо про кілька випадків влучання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Що відомо про нічну дронову атаку Росії на Україну 11 березня

У ніч на 11 березня, починаючи з 18:00 10 березня, противник атакував Україну 99 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", а також безпілотниками інших типів.

Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Курська, Брянська, Міллерового, Шаталового, Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. За попередньою оцінкою, було використано приблизно 70 "Шахедів".

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Саме вони працювали по цілях у різних регіонах під час чергової нічної атаки.

Станом на 08:30, за попередніми даними, українська протиповітряна оборона збила або подавила 90 ворожих безпілотників типів Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших дронів. Їх знешкоджували на півночі, півдні та сході країни.

Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Разом із тим зафіксовано влучання дев'яти ударних БпЛА у шести локаціях. Ще на трьох локаціях зафіксували падіння уламків після збиття цілей.

Зазначимо, що Україна заявила про готовність ділитися з кількома країнами досвідом збиття дронів. Водночас за це, як повідомляв Володимир Зеленський, партнери можуть зміцнити ППО захист в Україні, надавши ракети для системи Patriot.

Відтак Володимир Зеленський відправив секретаря РНБО Рустем Умєрова та кілька топових спеціалістів до країн Перської Затоки з відповідним завданням.