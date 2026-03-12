Результат работы ПВО во время атаки РФ на Украину 12 марта

Работа ППО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

Сегодня ночью, 12 марта, российские войска атаковали территорию Украины с помощью дронов. Оккупанты выпустили по украинским городам более 90 беспилотников.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Атака РФ на Украину 12 марта — результаты работы ПВО

В ночь на 12 марта (с 18:00 11 марта) российские оккупанты атаковали территорию Украины 94 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерево Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, более 60 из них — "Шахеды".

Этой ночью воздушное нападение РФ отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 77 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, что в результате ночной дроновой атаки РФ на Черниговщину погиб ребенок. Также из-за вражеского удара 12 марта есть раненые среди гражданского населения.

В среду, 11 марта, российские армейцы атаковали многоэтажку в Запорожье. В результате обстрела пострадали люди.

Кроме того, 11 марта, оккупанты нанесли удар по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. В результате атаки пострадали около десяти человек.