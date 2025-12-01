Обстріли України — скільки цілей РФ знищила ППО у листопаді

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська упродовж листопада 2025 року атакували Україну різним видом озброєння, зокрема, дронами та ракетами. Протиповітряна оборона знищила за місяць 9 707 ворожих цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Скільки дронів і ракет збила ППО за листопад

У Повітряних силах розповіли, що за листопад Сили оборони знищили 9 707 повітряних цілей ворога, зокрема:

11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";

51 крилату ракету Х-101;

15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

20 крилатих ракет "Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

19 крилатих ракет "Іскандер-К";

2 939 ударних БпЛА типу Shahed;

361 розвідувальний БпЛА;

6 288 БпЛА інших типів.

Водночас українська авіація здійснила 368 літаковильотів упродовж листопада. З них близько 200 на винищувальне авіаційне прикриття, а ще понад 70 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

"У листопаді 2025 року авіацією Сил оборони України знищено близько 400 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", — йдеться у повідомленні.

