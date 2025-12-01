Відео
Скільки цілей РФ знищила ППО у листопаді — дані Повітряних сил

Скільки цілей РФ знищила ППО у листопаді — дані Повітряних сил

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 15:05
Обстріли України — скільки цілей РФ знищила ППО у листопаді
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська упродовж листопада 2025 року атакували Україну різним видом озброєння, зокрема, дронами та ракетами. Протиповітряна оборона знищила за місяць 9 707 ворожих цілей. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Читайте також:

Скільки дронів і ракет збила ППО за листопад

У Повітряних силах розповіли, що за листопад Сили оборони знищили 9 707 повітряних цілей ворога, зокрема:

  • 11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
  • 51 крилату ракету Х-101;
  • 15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 20 крилатих ракет "Калібр";
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 19 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • 2 939 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 361 розвідувальний БпЛА;
  • 6 288 БпЛА інших типів.

Водночас українська авіація здійснила 368 літаковильотів упродовж листопада. З них близько 200 на винищувальне авіаційне прикриття, а ще понад 70 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ. 

"У листопаді 2025 року авіацією Сил оборони України знищено близько 400 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше військовий сказав, що для ефективного збиття дронів потрібно посилити національну систему ППО. Це відкриє шлях до створення гнучкішої та технологічнішої оборони.

Також ми писали, що воїни ЗСУ вперше збили реактивні Шахеди дронами Sting. Це перехоплення означає новий рівень можливостей української протиповітряної оборони.

обстріли ППО ракети дрони війна в Україні Повітряні сили
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
