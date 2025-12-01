Обстрелы Украины — сколько целей РФ уничтожила ПВО в ноябре

Сколько целей РФ уничтожила ПВО в ноябре — данные Воздушных сил
Российские войска в течение ноября 2025 года атаковали Украину различным видом вооружения, в частности, дронами и ракетами. Противовоздушная оборона уничтожила за месяц 9 707 вражеских целей.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Сколько дронов и ракет сбила ПВО за ноябрь
В Воздушных силах рассказали, что за ноябрь Силы обороны уничтожили 9 707 воздушных целей врага, в частности:
- 11 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
- 51 крылатую ракету Х-101;
- 15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 20 крылатых ракет "Калибр";
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 19 крылатых ракет "Искандер-К";
- 2 939 ударных БпЛА типа Shahed;
- 361 разведывательный БпЛА;
- 6 288 БпЛА других типов.
В то же время украинская авиация совершила 368 самолетовылетов в течение ноября. Из них около 200 на истребительное авиационное прикрытие, а еще более 70 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
"В ноябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено около 400 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника", — говорится в сообщении.
