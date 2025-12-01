Видео
Главная Армия Сколько целей РФ уничтожила ПВО в ноябре — данные Воздушных сил

Сколько целей РФ уничтожила ПВО в ноябре — данные Воздушных сил

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 15:05
Обстрелы Украины — сколько целей РФ уничтожила ПВО в ноябре
Работа ППО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в течение ноября 2025 года атаковали Украину различным видом вооружения, в частности, дронами и ракетами. Противовоздушная оборона уничтожила за месяц 9 707 вражеских целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

Сколько дронов и ракет сбила ПВО за ноябрь

В Воздушных силах рассказали, что за ноябрь Силы обороны уничтожили 9 707 воздушных целей врага, в частности:

  • 11 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
  • 51 крылатую ракету Х-101;
  • 15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 20 крылатых ракет "Калибр";
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 19 крылатых ракет "Искандер-К";
  • 2 939 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 361 разведывательный БпЛА;
  • 6 288 БпЛА других типов.

В то же время украинская авиация совершила 368 самолетовылетов в течение ноября. Из них около 200 на истребительное авиационное прикрытие, а еще более 70 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

"В ноябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено около 400 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее военный сказал, что для эффективного сбивания дронов нужно усилить национальную систему ПВО. Это откроет путь к созданию более гибкой и технологичной обороны.

Также мы писали, что воины ВСУ впервые сбили реактивные Шахеды дронами Sting. Этот перехват означает новый уровень возможностей украинской противовоздушной обороны.

обстрелы ПВО ракеты дроны война в Украине Воздушные силы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
